"Estoy llevando una vida normal y no tengo ningún problema": Roosevelt tras requerimiento fiscal

Tegucigalpa, Honduras

El exjerarca militar manifestó que desconoce el contenido del requerimiento; sin embargo, afirmó que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si así se le solicita.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández , aseguró este miércoles que atenderá cualquier citación que emita el Ministerio Público (MP), luego de que la Fiscalía presentara un requerimiento fiscal en su contra por un caso relacionado con presuntos ataques a la libertad de expresión y de prensa.

"Si el Ministerio Público me requiere, yo perfectamente me aboco si ellos mandan la nota. Yo estoy llevando una vida normal, tranquila, no tengo ningún problema", expresó.

Hernández sostuvo que durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas actuó en el marco de la libertad de expresión y defendió las publicaciones emitidas por la institución castrense, argumentando que respondían a información que, según su criterio, era falsa.

Asimismo, reconoció haber utilizado la expresión "sicario de la verdad" para referirse al periodista Rodrigo Wong Arévalo, luego de que este divulgara denuncias sobre presuntos movimientos irregulares de recursos de las Fuerzas Armadas hacia una empresa privada.

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De acuerdo con Hernández, la institución respondió públicamente porque consideraba que esas afirmaciones carecían de sustento. "Nosotros apelamos a la libertad de expresión. Dijimos que era una falsedad, que estaban falseando y matando la verdad", señaló.

El exfuncionario también rechazó los señalamientos de que haya responsabilizado a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas por las publicaciones cuestionadas. Afirmó que esas versiones son incorrectas y aseguró que nunca trasladó la responsabilidad a esa dependencia.

El requerimiento fiscal fue presentado por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, como parte de una investigación iniciada tras varias denuncias relacionadas con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en plataformas oficiales de las Fuerzas Armadas.

Según el Ministerio Público, las pesquisas incluyen denuncias formales, declaraciones de testigos, diligencias investigativas y un análisis técnico de material audiovisual y contenido digital que forma parte del expediente.

Entre los antecedentes del caso figura una publicación realizada en mayo de 2025 en el periódico digital de las Fuerzas Armadas, en la que varios periodistas fueron señalados como "sicarios de la verdad". Entre ellos se encontraban el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra; el director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez; y el periodista Rodrigo Wong Arévalo.

La investigación también contempla otras declaraciones públicas emitidas por Hernández durante su permanencia al frente de la institución militar, incluyendo señalamientos dirigidos contra el presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, relacionados con presuntas diferencias sobre el Instituto de Previsión Militar (IPM).

Tras conocerse el requerimiento fiscal, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) reiteró su postura de que el proceso representa un paso importante para esclarecer las denuncias por supuestas acciones que atentaron contra la libertad de prensa, mientras el Ministerio Público continúa con el procedimiento judicial correspondiente.