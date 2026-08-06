Concluye intervención en el Centro Técnico Alemán e identifican irregularidades

San Pedro Sula, Honduras

Tras 28 días de intervención en el Centro Técnico Hondureño Alemán, la Secretaría de Educación dio por finalizada la etapa de inspección y recopilación de información; sin embargo, la investigación sobre los hallazgos detectados en el centro educativo continuará hasta que la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, determine las acciones que correspondan. Ana Colindres, abogada que encabezó la comisión interventora, informó a LA PRENSA que el equipo concluyó la revisión documental y administrativa, cuyos resultados fueron integrados en un informe que será remitido al despacho ministerial para su análisis. "Estuvimos 28 días en este proceso y seguimos. Este proceso no ha terminado. Encontramos algunos hallazgos y ahora corresponde a la ministra tomar las decisiones que conforme a ley procedan", manifestó. La funcionaria explicó que durante la intervención se detectaron hallazgos en los ámbitos administrativo, pedagógico y curricular, así como aspectos relacionados con la gestión institucional que requieren seguimiento.

Entre las observaciones realizadas, Colindres indicó que se identificaron procesos de contratación que no corresponden a las atribuciones de la dirección de un centro educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Explicó que los directores no están facultados para contratar personal y que, cuando no existe una Asociación de Padres de Familia (APF), corresponde a la asamblea de padres organizar la contratación de colaboradores, como el personal de vigilancia, bajo los procedimientos establecidos. Asimismo, señaló que la comisión revisa reubicaciones de docentes dentro del instituto para verificar que cada una esté debidamente justificada conforme a la normativa de la carrera docente. No obstante, evitó atribuir responsabilidades directas al exdirector del centro. "Más que irregularidades, encontramos vicios o falta de conocimiento de los procedimientos. Un director no puede alegar desconocimiento de la ley ni de los reglamentos que regulan su función", expresó. Respecto a las denuncias sobre un presunto manejo irregular de fondos, Colindres confirmó que existe una denuncia formal presentada por un docente y que esa documentación forma parte de la investigación que continúa desarrollándose. "Hay una denuncia formal y de ese conflicto han derivado hallazgos que la ministra dará a conocer cuando concluya el proceso", indicó.

También aclaró que el exdirector no ha recibido sanciones administrativas hasta el momento y únicamente permanece reubicado mientras se valoran las evidencias recopiladas. Además de las observaciones administrativas, la comisión encontró deficiencias en la infraestructura del instituto que requieren atención urgente. Entre ellas destaca el colapso del sistema eléctrico, así como problemas en el sistema de alcantarillado y aguas negras. Ante esta situación, Colindres hizo un llamado a la Municipalidad de San Pedro Sula para coordinar acciones que permitan atender estas necesidades. "Este centro educativo necesita apoyo de emergencia porque el sistema eléctrico está colapsado y también tenemos problemas con las aguas negras", advirtió. La funcionaria anunció que la Secretaría de Educación pondrá en marcha un plan de mejora para fortalecer la administración del centro, la convivencia escolar y la participación de la comunidad educativa.

Entre las acciones previstas figura la conformación de una nueva Asociación de Padres de Familia que apoye proyectos institucionales y contribuya al fortalecimiento de los servicios educativos.