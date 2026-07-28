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CTHA sigue bajo intervención; autoridades nombran a directora interina

Mientras continúa la investigación por presuntas irregularidades en el Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA), la Secretaría de Educación nombró una directora interina para garantizar el funcionamiento administrativo del instituto

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
CTHA sigue bajo intervención; autoridades nombran a directora interina

Las autoridades educativas realizaron la elección de la nueva Asociación de Padres de Familia del CTHA, mientras la institución continúa bajo intervención administrativa.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La crisis administrativa que enfrenta el Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) continúa mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del centro educativo.

Como parte del proceso, las autoridades educativas mantienen suspendido al director Nicolás Ochoa, y designaron como directora interina a Norma Gladys Alvarado. Además, este lunes realizaron la elección de una nueva Asociación de Padres de Familia.

El conflicto se originó a inicios de abril, cuando la Dirección Departamental de Educación de Cortés intervino la institución y suspendió a Ochoa tras iniciar un proceso administrativo por presuntas irregularidades.

Desde entonces, estudiantes, docentes, padres de familia y egresados han protagonizado diversas manifestaciones en respaldo del director, al considerar que la medida fue injustificada.

La intervención del CTHA inició a principios de abril, cuando la Dirección Departamental de Educación de Cortés suspendió al director Nicolás Ochoa como parte de una investigación por presuntas irregularidades administrativas.

La intervención del CTHA inició a principios de abril, cuando la Dirección Departamental de Educación de Cortés suspendió al director Nicolás Ochoa como parte de una investigación por presuntas irregularidades administrativas.

 (Foto:Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que la directora interina Norma Gladys Alvarado ya asumió sus funciones para garantizar la continuidad de los procesos administrativos del centro educativo, especialmente por la cercanía del período de graduaciones.

El funcionario explicó que la nueva autoridad será la encargada de firmar expedientes y títulos de los estudiantes graduandos, así como de autorizar la compra de materiales para los diferentes talleres técnicos, con el fin de evitar retrasos en las actividades académicas.

Rodríguez indicó que, de forma paralela, una comisión designada por la Secretaría de Educación continúa desarrollando la investigación administrativa sobre las presuntas irregularidades detectadas durante la intervención. Agregó que, una vez concluido el proceso, el equipo técnico presentará un informe que determinará las acciones legales o administrativas que correspondan.

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Como parte de las medidas adoptadas durante la intervención, este lunes también se llevó a cabo la elección de la nueva Asociación de Padres de Familia , cuyos integrantes asumirán la representación de los padres de familia en la administración de los recursos del centro.

Según expresó a LA PRENSA, Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, una de las principales irregularidades detectadas en el CTHA fue la falta de rendiciones administrativas.

Según expresó a LA PRENSA, Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, una de las principales irregularidades detectadas en el CTHA fue la falta de rendiciones administrativas.

 (Foto:Yoseph Amaya/LA PRENSA)

Las autoridades educativas manifestaron que esperan que la nueva APF desempeñe sus funciones con transparencia y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas.

"Esperamos que actúen sin sesgos, con transparencia, haciendo las cosas correctas, para que podamos rendir cuentas, porque uno de los problemas de ese centro educativo es la falta de rendición de cuentas, vamos a ser claros", expresó Rodríguez.

Rodríguez añadió que una de las principales irregularidades detectadas en el CTHA fue la falta de rendiciones administrativas, situación que motivó la intervención del centro educativo y la implementación de medidas para fortalecer los controles y la transparencia.

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El funcionario agregó que la falta de controles administrativos y financieros fue una de las principales observaciones detectadas durante la intervención del CTHA, por lo que consideró fundamental que la nueva Asociación de Padres de Familia contribuya a garantizar un manejo transparente de los recursos del centro educativo.

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Redacción web
Laura Amaya

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