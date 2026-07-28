CTHA sigue bajo intervención; autoridades nombran a directora interina

San Pedro Sula, Honduras

La crisis administrativa que enfrenta el Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) continúa mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del centro educativo. Como parte del proceso, las autoridades educativas mantienen suspendido al director Nicolás Ochoa, y designaron como directora interina a Norma Gladys Alvarado. Además, este lunes realizaron la elección de una nueva Asociación de Padres de Familia. El conflicto se originó a inicios de abril, cuando la Dirección Departamental de Educación de Cortés intervino la institución y suspendió a Ochoa tras iniciar un proceso administrativo por presuntas irregularidades. Desde entonces, estudiantes, docentes, padres de familia y egresados han protagonizado diversas manifestaciones en respaldo del director, al considerar que la medida fue injustificada.

Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, informó a LA PRENSA que la directora interina Norma Gladys Alvarado ya asumió sus funciones para garantizar la continuidad de los procesos administrativos del centro educativo, especialmente por la cercanía del período de graduaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario explicó que la nueva autoridad será la encargada de firmar expedientes y títulos de los estudiantes graduandos, así como de autorizar la compra de materiales para los diferentes talleres técnicos, con el fin de evitar retrasos en las actividades académicas. Rodríguez indicó que, de forma paralela, una comisión designada por la Secretaría de Educación continúa desarrollando la investigación administrativa sobre las presuntas irregularidades detectadas durante la intervención. Agregó que, una vez concluido el proceso, el equipo técnico presentará un informe que determinará las acciones legales o administrativas que correspondan.

Como parte de las medidas adoptadas durante la intervención, este lunes también se llevó a cabo la elección de la nueva Asociación de Padres de Familia , cuyos integrantes asumirán la representación de los padres de familia en la administración de los recursos del centro.

Las autoridades educativas manifestaron que esperan que la nueva APF desempeñe sus funciones con transparencia y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas. "Esperamos que actúen sin sesgos, con transparencia, haciendo las cosas correctas, para que podamos rendir cuentas, porque uno de los problemas de ese centro educativo es la falta de rendición de cuentas, vamos a ser claros", expresó Rodríguez. Rodríguez añadió que una de las principales irregularidades detectadas en el CTHA fue la falta de rendiciones administrativas, situación que motivó la intervención del centro educativo y la implementación de medidas para fortalecer los controles y la transparencia.