Buses desafían el orden vial en San Pedro Sula

San Pedro Sula,Honduras

El mal estacionamiento de buses "rapiditos", taxis, mototaxis y vehículos de plataformas continúa siendo una de las principales causas del desorden vial en San Pedro Sula, donde diariamente se aplican entre 100 y 120 infracciones de tránsito, de las cuales cerca del 50% corresponden a unidades del transporte público.

Paradas fuera de las bahías, unidades detenidas en esquinas, invasión de aceras y bloqueos de carriles son algunas de las faltas más frecuentes. Estas prácticas no solo provocan congestionamientos, sino que también reducen la visibilidad de otros conductores y aumentan el riesgo para los peatones.

La ciudad cuenta con unas 2,000 paradas de buses, una cantidad que hace imposible mantener vigilancia permanente en cada punto, reconoció la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El subcomisionado Jairo Ramos, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó a LA PRENSA que el principal reto es la limitada cantidad de agentes disponibles para supervisar todos los puntos donde operan las unidades del transporte.