Buses desafían el orden vial en San Pedro Sula

El mal estacionamiento de buses "rapiditos", taxis, mototaxis y vehículos de plataformas continúa siendo una de las principales causas del desorden vial en San Pedro Sula, donde diariamente se aplican entre 100 y 120 infracciones de tránsito, de las cuales cerca del 50% corresponden a unidades del transporte público.
Paradas fuera de las bahías, unidades detenidas en esquinas, invasión de aceras y bloqueos de carriles son algunas de las faltas más frecuentes. Estas prácticas no solo provocan congestionamientos, sino que también reducen la visibilidad de otros conductores y aumentan el riesgo para los peatones.
La ciudad cuenta con unas 2,000 paradas de buses, una cantidad que hace imposible mantener vigilancia permanente en cada punto, reconoció la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
El subcomisionado Jairo Ramos, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó a LA PRENSA que el principal reto es la limitada cantidad de agentes disponibles para supervisar todos los puntos donde operan las unidades del transporte.
"Es difícil cubrir las cerca de 2,000 paradas porque no contamos con esa cantidad de efectivos. Tenemos que priorizar los sectores con mayor incidencia de faltas viales", indicó el jefe policial.
Añadió que en el casco urbano existen alrededor de 60 puntos considerados críticos, donde equipos móviles realizan patrullajes rotativos para detectar y sancionar el mal estacionamiento y otras infracciones.
Para compensar la falta de personal en las calles, la DNVT fortaleció el monitoreo mediante el sistema de videovigilancia del proyecto Siglo XXI.
Desde el centro de monitoreo, agentes policiales observan en tiempo real el comportamiento de buses, taxis, mototaxis y vehículos de plataformas digitales. Cuando detectan una infracción, documentan la evidencia fotográfica y gestionan la sanción correspondiente.
Según las autoridades, el sistema dispone de más de 100 cámaras distribuidas en distintos puntos estratégicos de San Pedro Sula.
"Al día aplicamos alrededor de 50 stickers de infracción por vehículos mal estacionados. No se le perdona a nadie porque debemos garantizar el orden en la ciudad", afirmó el subcomisionado.
La DNVT señaló que comprende las presiones económicas que enfrentan muchos transportistas para cumplir con la cuota diaria y competir por pasajeros; sin embargo, advirtió que el incumplimiento de la Ley de Tránsito seguirá siendo sancionado.
Entre las medidas más severas figura el decomiso de unidades cuyos conductores acumulen cinco o más multas sin pagar, circulen sin la documentación obligatoria o conduzcan con la licencia suspendida.
Las autoridades hicieron un llamado a los concesionarios y conductores a utilizar las bahías destinadas para el ascenso y descenso de pasajeros y respetar las normas de tránsito para reducir el congestionamiento y prevenir accidentes en las principales vías de la capital industrial.