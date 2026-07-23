“Toda la ciudad está oscura”: crecen las denuncias por falta de alumbrado público

San Pedro Sula, Honduras

Conducir de noche por algunas de las principales vías de San Pedro Sula se ha convertido en un riesgo. La falta de alumbrado público mantiene en penumbras avenidas, bulevares y accesos de alto tránsito, una situación que preocupa a conductores y residentes por el aumento del peligro de accidentes y la inseguridad. Un recorrido realizado por LA PRENSA constató que varios tramos de las principales vías de San Pedro Sula permanecen completamente a oscuras debido a la ausencia de luminarias o al deterioro del sistema de alumbrado público. Uno de los puntos más críticos es la avenida Júnior, en el sector Bermejo. En este tramo hay aproximadamente 1.71 kilómetros sin alumbrado hasta conectar con la prolongación del segundo anillo de circunvalación. Además, otros 650.60 metros hacia el segundo anillo y 735 metros en dirección al bulevar del Norte también permanecen sin iluminación.

La situación se repite en el ingreso a San Pedro Sula por la Fesitranh, pasando por sectores como la colonia Los Castaños y Río Blanco, donde alrededor de 1.18 kilómetros carecen de alumbrado público. A esta lista se suma la salida vieja hacia La Lima, otro de los corredores con alto flujo vehicular que permanece parcialmente a oscuras. Los vecinos aseguran que el problema no es reciente. Afirman que desde hace varios meses transitan por estas vías con escasa visibilidad, una condición que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito y facilita la comisión de delitos. "La oscuridad genera temor porque cualquier persona puede aprovechar la falta de iluminación para cometer un asalto", expresó Ramón Oliva, conductor que utiliza diariamente uno de los tramos afectados. En años anteriores, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ha denunciado el robo de luminarias y otros componentes del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, una situación que ha dificultado mantener iluminadas varias zonas. El coordinador regional de la Enee, Jayro Mejía, informó a LA PRENSA que la institución trabaja en un plan para atender los sectores afectados. El funcionario explicó que actualmente se realiza la estimación del presupuesto necesario para ejecutar la instalación de nuevas lámparas y recuperar el alumbrado en los puntos considerados prioritarios.

Mientras tanto, conductores y habitantes esperan una pronta intervención, al considerar que una iluminación adecuada no solo mejora la movilidad, sino que también fortalece la seguridad ciudadana.

El recorrido también evidenció problemas de iluminación en amplios tramos del bulevar del Norte. Desde las inmediaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hasta Plaza Santa Mónica, existe un tramo de aproximadamente 2.28 kilómetros donde numerosas luminarias permanecen dañadas o fuera de servicio. El sector comprende puntos de alta circulación, como Mundial Palenque y Walmart. Asimismo, en el barrio Las Acacias, específicamente en la 4.ª avenida entre las calles 8, 9 y 10, donde se ubica Comercial Larach, se constató la existencia de iluminación deficiente o inexistente. Otra zona afectada es un tramo de la avenida Circunvalación, en las cercanías de una universidad privada, así como la avenida Juan Pablo II, en el sector de la antigua Empacadora Continental, donde varias lámparas permanecen apagadas. A esta problemática se suma la falta de mantenimiento de la vegetación. En distintos sectores, las ramas de los árboles obstruyen las luminarias, reduciendo considerablemente la efectividad del alumbrado, incluso en aquellos puntos donde las lámparas continúan funcionando.

El recorrido realizado por LA PRENSA evidenció que alrededor del 60% de los principales corredores viales inspeccionados presentan problemas de iluminación, ya sea por luminarias dañadas, ausencia de postes o árboles que bloquean la luz. Esta situación dificulta la visibilidad para miles de conductores que transitan por estas vías durante la noche y aumenta el riesgo de accidentes y hechos delictivos.

La problemática del alumbrado público en San Pedro Sula también quedó reflejada en un sondeo realizado por Diario LA PRENSA a través de sus plataformas digitales, donde decenas de ciudadanos coincidieron en que la falta de iluminación afecta la seguridad y la movilidad en distintos sectores de la ciudad. Entre los comentarios, Jaime Guell Bográn señaló que la deficiente iluminación se ha convertido en un problema generalizado. "Toda la ciudad tiene una iluminación muy deficiente, tanto que la vuelve más insegura", expresó.

Las denuncias también provienen de barrios y colonias. Benjamín Vásquez aseguró que en el sector central de la Rivera Hernández existen lámparas que dejaron de funcionar hace varios años. "En la Rivera Hernández, sector central, hay lámparas que hace años se quemaron y nunca las han cambiado", afirmó.