Secretaría de Asuntos de la Mujer impulsa feria de prevención

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la trata de personas, la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer) realizó una feria de prevención en San Pedro Sula para fortalecer la sensibilización ciudadana y promover la protección de las poblaciones más vulnerables.
La actividad contó con la participación del Sistema Nacional de Emergencias 911, la Policía Turística, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras instituciones vinculadas a la prevención y atención de la violencia.
Delmi Murcia, jefa regional de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, explicó a LA PRENSA que uno de los principales objetivos de la institución es reforzar las acciones preventivas para garantizar la protección de mujeres, niñas y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
"Desde nuestro rol como ente rector de los asuntos de la mujer y en defensa de sus derechos, estamos trabajando también en temas de prevención de la violencia doméstica y de la violencia basada en género", manifestó Murcia.
Durante la feria, la funcionaria dio a conocer los servicios que ofrece la institución, entre ellos el módulo de atención y protección de los derechos de la mujer, un espacio destinado a brindar acompañamiento y asesoría legal integral a quienes enfrentan situaciones de violencia o vulneración de sus derechos.
Asimismo, destacó que la Secretaría desarrolla campañas informativas y procesos de sensibilización orientados a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, con el propósito de atender las causas sociales que originan estas problemáticas.
Las autoridades señalaron que estas actividades buscan acercar a la población los servicios de apoyo disponibles y fortalecer la cultura de la denuncia y la prevención, especialmente en el contexto de la lucha contra la trata de personas