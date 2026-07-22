Secretaría de Asuntos de la Mujer impulsa feria de prevención

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la trata de personas, la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer) realizó una feria de prevención en San Pedro Sula para fortalecer la sensibilización ciudadana y promover la protección de las poblaciones más vulnerables.

La actividad contó con la participación del Sistema Nacional de Emergencias 911, la Policía Turística, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y otras instituciones vinculadas a la prevención y atención de la violencia.

Delmi Murcia, jefa regional de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, explicó a LA PRENSA que uno de los principales objetivos de la institución es reforzar las acciones preventivas para garantizar la protección de mujeres, niñas y otros grupos en condición de vulnerabilidad.