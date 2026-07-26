Fujimori profundiza el giro a la derecha en Latinoamérica y acerca a Perú a Trump

Lima

La llegada de la derechista Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú alinea al país andino al eje de derecha de Latinoamérica cercano a la Administración de Donald Trump en EE.UU., mientras China se consolida como el principal socio comercial de la economía peruana, con el puerto de Chancay instaurado en punta de lanza de la expansión de la influencia del país asiático en Sudamérica.

Pese a que Trump nunca la apoyó públicamente en la campaña ni la felicitó directamente a ella por su triunfo electoral, Fujimori ha manifestado su interés por que Perú se integre en el ‘Escudo de las Américas’, la iniciativa promovida por el mandatario estadounidense para crear una alianza en el continente americano contra el crimen organizado transnacional.

La mayoría de los líderes de América Latina presentes en aquella fotografía inaugural del ‘Escudo de las Américas’ asistirán a la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), prevista para el próximo martes 28 de julio, fecha en la que Perú celebra su independencia.

Es el caso de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Paraguay, Santiago Peña.

Fujimori ya asistió, cuando todavía era candidata presidencial, a la investidura de Kast, con quien existe sintonía para colaborar especialmente en asuntos migratorios de cruces de ciudadanos de terceros países, principalmente de Venezuela.

No estará en el acto del martes el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el que se espera que se normalicen las relaciones entre ambos países, después de que se rompiesen cuando Gustavo Petro reclamó la restitución del encarcelado presidente Pedro Castillo y no reconoció a Dina Boluarte como su legítima sucesora.