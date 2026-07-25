Condenan a hondureño por planificar un asesinato en Maryland

Maryland, Estados Unidos.

Un hondureño fue condenado a 12 años de prisión federal en Maryland, Estados Unidos, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego y un plan para cometer un asesinato por encargo. La jueza federal Paula Xinis impuso la sentencia contra Frelin Hernández Guardado, de 30 años, quien, según las autoridades estadounidenses, había sido deportado previamente del país en dos ocasiones. El caso fue procesado como parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF).

La condena fue anunciada por la Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland, junto con representantes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía del Condado de Prince George. De acuerdo con los documentos judiciales, en octubre de 2021 Hernández Guardado vendió armas de fuego en dos ocasiones a informantes confidenciales que colaboraban con las autoridades. La investigación señala que, por su condición migratoria, tenía prohibido poseer este tipo de armamento conforme a la legislación federal.