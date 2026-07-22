Brigadas viales someterán a pruebas de alcohol y drogas a conductores de zona norte

Con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y las pérdidas de vidas humanas en las carreteras y calles de la zona norte del país, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en coordinación con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y la Dirección de Sanidad Policial, puso en marcha las Brigadas de Seguridad Vial en San Pedro Sula y el valle de Sula.
La estrategia comenzó esta semana y está enfocada principalmente en los conductores de vehículos de carga, rastras y unidades del transporte público urbano e interurbano.
Jairo Ramos, subcomisionado de la DNVT, informó a LA PRENSA que los operativos interinstitucionales buscan reforzar la supervisión sobre los sectores que presentan mayor riesgo de protagonizar accidentes de tránsito.
La decisión de fortalecer estos controles surgió tras varios operativos realizados en San Pedro Sula, donde las autoridades detectaron conductores bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
"Consideramos que la incidencia del consumo de alcohol entre los conductores es alta. Por ello, estas brigadas no solo realizarán pruebas de alcoholemia, sino también evaluaciones toxicológicas, coordinadas por Sanidad Policial, para mantener un control más riguroso", explicó Ramos.
Además de los controles médicos, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre aportará el respaldo técnico y legal para verificar dos de las principales causas de accidentes en vehículos pesados: el exceso de velocidad y la sobrecarga.
Con el apoyo de velocímetros y básculas, inspectores revisarán que las unidades de carga no excedan los límites permitidos y que cuenten con los permisos y concesiones vigentes para el transporte de mercancías.
"Los accidentes de tránsito en los que participan vehículos pesados suelen dejar consecuencias fatales, muchas veces provocadas por la sobrecarga. La presencia del IHTT nos permite aplicar la ley con su equipo técnico y las sanciones correspondientes", agregó el subcomisionado.
Las autoridades indicaron que las Brigadas de Seguridad Vial se desarrollarán de forma permanente en distintos puntos de la zona norte, con el propósito de fortalecer la prevención y reducir la incidencia de accidentes en uno de los corredores viales con mayor circulación vehicular del país.