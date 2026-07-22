Brigadas viales someterán a pruebas de alcohol y drogas a conductores de zona norte

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y las pérdidas de vidas humanas en las carreteras y calles de la zona norte del país, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en coordinación con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y la Dirección de Sanidad Policial, puso en marcha las Brigadas de Seguridad Vial en San Pedro Sula y el valle de Sula.

La estrategia comenzó esta semana y está enfocada principalmente en los conductores de vehículos de carga, rastras y unidades del transporte público urbano e interurbano.

Jairo Ramos, subcomisionado de la DNVT, informó a LA PRENSA que los operativos interinstitucionales buscan reforzar la supervisión sobre los sectores que presentan mayor riesgo de protagonizar accidentes de tránsito.