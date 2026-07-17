Hope Worldwide lleva consultas gratuitas a Monte Verde, Chamelecón e Injupemp

San Pedro Sula, Honduras

La brigada ofrecerá medicina general, pediatría, psicología y otros servicios. Los espacios disponibles para odontología ya fueron completados. Continúan este fin de semana

Hope Worldwide Honduras realizará una brigada médica durante tres días en distintos sectores de San Pedro Sula, con servicios dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

La jornada comenzó este viernes 17 de julio en la colonia Monte Verde, específicamente en la escuela Tiburcio Martínez, ubicada en el sector conocido como Vuelta el Cura, sobre la carretera hacia Puerto Cortés. Este sábado 18 de julio, la brigada se trasladará al Centro Médico de HOPE worldwide, localizado en Chamelecón, sobre la carretera hacia Chotepe. Las consultas también comenzarán a las 7:00 de la mañana.

Los organizadores recomendaron a los pacientes llegar temprano, debido a que los cupos son limitados y serán asignados por orden de llegada.

La última jornada se desarrollará el domingo 19 de julio en las instalaciones del Injupemp, sobre la carretera a Armenta, a la par de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Ese día, las atenciones iniciarán a las 8:00 de la mañana.

Entre los servicios anunciados se encuentran medicina general, pediatría, psicología, entrega de vitaminas y desparasitantes, aplicación de flúor y entrega de lentes, según la disponibilidad existente.

También se contará con atención de medicina interna y nutrición durante la jornada del domingo. Aunque se informó que la brigada incluye odontología entre los servicios del viernes y sábado, los organizadores informaron que los cupos para esta especialidad ya se encuentran llenos, por lo que no se recibirán nuevos pacientes en esa área.La brigada reiteró que el resto de las consultas tendrá capacidad limitada. La atención se realizará conforme las personas vayan llegando a cada uno de los puntos habilitados.