Estudiantes del CTHA entregan instalaciones tras 11 días de protesta

Tras 11 días de protestas, estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) entregaron este jueves las instalaciones del centro educativo, que permanecían tomadas desde el pasado 4 de mayo en rechazo a la suspensión del director Nicolás Ochoa.
La decisión se produjo en medio de denuncias de presiones y amenazas por parte de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, instancia que mantiene abierta desde inicios de abril una investigación contra Ochoa por supuestos cobros irregulares.
La entrega del instituto fue confirmada por miembros del gobierno estudiantil, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Los jóvenes aseguraron que accedieron a desalojar el centro tras alcanzar un acuerdo.
Según relataron, inicialmente el asesor legal de la departamental de Educación les habría garantizado que no enfrentarían sanciones si suspendían la toma de las instalaciones. Sin embargo, este miércoles estudiantes denunciaron que recibieron advertencias de expulsiones y posibles acciones legales.
“Nos mostraron un PCM que se venció desde junio de 2019 para asustarnos, diciendo que se nos iban a aplicar la ley a nosotros los estudiantes y a los mayores de edad querían llevarlos arrestados”, expresó uno de los alumnos involucrados en la protesta.
Los estudiantes sostienen que la entrega del centro no fue completamente voluntaria, ya que aseguran haber actuado bajo presión. Además, señalaron que durante los días de toma también recibieron amenazas de que enviarían a la Policía a desalojarlos, pese a que gran parte de los manifestantes son menores de edad.
En un video que los jóvenes compartieron a Diario LA PRENSA se escucha al asesor legal de la Dirección Departamental de Educación lanzar advertencias. “La ley se aplica, no se discute”; “al que haya que expulsar, hay que expulsarlo”; y “los padres de familia que tengan que ir a la Fiscalía, que me pasen los nombres y yo voy a proceder”, son algunas de las frases que se escuchan en la grabación.
Pese a la entrega de las instalaciones, los estudiantes insistieron en que continúan exigiendo la pronta restitución del director y la compra de materiales que, aseguran, hacen falta para el desarrollo normal de las clases. También pidieron garantías de que no habrá represalias contra quienes participaron en la protesta o apoyaron el movimiento.
La crisis en el CTHA se originó tras la suspensión del director Nicolás Ochoa a inicios de abril, quien enfrenta una investigación por supuestos cobros irregulares. Desde entonces, estudiantes, docentes, padres de familia y egresados han mostrado su respaldo al docente, cuestionando la actuación de las autoridades educativas.
Las personas que respaldan a Ochoa sostienen que la separación del cargo responde a intereses políticos y no a un proceso transparente. En distintas manifestaciones y reuniones han pedido que se respete el debido proceso y que las decisiones sean notificadas por escrito.
Por su parte, Ochoa ha denunciado que la Dirección Departamental de Educación ha actuado de manera arbitraria. “Todo lo han hecho verbal, no hay nada escrito. No me han respetado el debido proceso y cada vez que vienen salen con nuevos cargos o denuncias”, declaró.
El director suspendido aseguró además que solicitó formalmente al director departamental de Educación, Rafael Rodríguez, que le entregara el sustento legal de su suspensión y de la instalación de una comisión interventora, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
“El Tribunal Superior de Cuentas me dijo que me habían suspendido de manera ilegal y que estuviera en mi puesto de trabajo, ya que ellos no me podían suspender de manera verbal, pero él (Rafael Rodríguez) no tiene valor de darme nada por escrito”, afirmó.
Mientras tanto, la Asociación de Padres de Familia confirmó que esta semana sostuvo una reunión con autoridades departamentales para pedir la restitución de Ochoa. Sabrina Paz, presidenta de la organización, señaló que el encuentro tuvo como objetivo abordar las “injusticias” que se han cometido contra el director y no únicamente tratar asuntos administrativos del centro como hicieron creer.
“Nos reunimos para hablar de la restitución del profesor Ochoa y las injusticias que estaban haciendo, no para encontrar una solución a los problemas que afectan el desarrollo de las actividades escolares, como ellos difundieron en algunos medios”, agregó.