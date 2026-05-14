Estudiantes del CTHA entregan instalaciones tras 11 días de protesta

San Pedro Sula, Honduras.

Tras 11 días de protestas, estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) entregaron este jueves las instalaciones del centro educativo, que permanecían tomadas desde el pasado 4 de mayo en rechazo a la suspensión del director Nicolás Ochoa. La decisión se produjo en medio de denuncias de presiones y amenazas por parte de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, instancia que mantiene abierta desde inicios de abril una investigación contra Ochoa por supuestos cobros irregulares. La entrega del instituto fue confirmada por miembros del gobierno estudiantil, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Los jóvenes aseguraron que accedieron a desalojar el centro tras alcanzar un acuerdo.

Según relataron, inicialmente el asesor legal de la departamental de Educación les habría garantizado que no enfrentarían sanciones si suspendían la toma de las instalaciones. Sin embargo, este miércoles estudiantes denunciaron que recibieron advertencias de expulsiones y posibles acciones legales. “Nos mostraron un PCM que se venció desde junio de 2019 para asustarnos, diciendo que se nos iban a aplicar la ley a nosotros los estudiantes y a los mayores de edad querían llevarlos arrestados”, expresó uno de los alumnos involucrados en la protesta.

Los estudiantes sostienen que la entrega del centro no fue completamente voluntaria, ya que aseguran haber actuado bajo presión. Además, señalaron que durante los días de toma también recibieron amenazas de que enviarían a la Policía a desalojarlos, pese a que gran parte de los manifestantes son menores de edad.

En un video que los jóvenes compartieron a Diario LA PRENSA se escucha al asesor legal de la Dirección Departamental de Educación lanzar advertencias. “La ley se aplica, no se discute”; “al que haya que expulsar, hay que expulsarlo”; y “los padres de familia que tengan que ir a la Fiscalía, que me pasen los nombres y yo voy a proceder”, son algunas de las frases que se escuchan en la grabación. Pese a la entrega de las instalaciones, los estudiantes insistieron en que continúan exigiendo la pronta restitución del director y la compra de materiales que, aseguran, hacen falta para el desarrollo normal de las clases. También pidieron garantías de que no habrá represalias contra quienes participaron en la protesta o apoyaron el movimiento. La crisis en el CTHA se originó tras la suspensión del director Nicolás Ochoa a inicios de abril, quien enfrenta una investigación por supuestos cobros irregulares. Desde entonces, estudiantes, docentes, padres de familia y egresados han mostrado su respaldo al docente, cuestionando la actuación de las autoridades educativas.