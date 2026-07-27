Tres hospitales avanzan y otros tres siguen en suspenso en Honduras

La construcción de seis hospitales en Honduras presenta dos realidades opuestas: mientras tres proyectos financiados con préstamos internacionales avanzan conforme a sus cronogramas, otros tres permanecen en suspenso, bajo investigación y sin los recursos necesarios para garantizar su finalización.
Los hospitales de Choluteca, Tocoa e Islas de la Bahía continúan en construcción y, según las proyecciones de las autoridades sanitarias, comenzarían a entrar en funcionamiento durante 2027.
Miguel Castillo, viceministro de la Secretaría de Salud, explicó que estos proyectos son financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), razón por la que las obras no han sido suspendidas.
“Son proyectos llave en mano, por lo que se garantiza su construcción”, manifestó el funcionario.
Castillo aseguró que los tres establecimientos registran avances importantes y que las obras se ejecutan conforme a la planificación establecida.
“Van bien, están bien planificados y se están ejecutando conforme al cronograma”, afirmó.
Hospital de Choluteca lidera los avances
El nuevo Hospital Regional del Sur, en Choluteca, es el proyecto con mayor nivel de ejecución, al registrar un avance físico del 58%.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, las obras podrían concluir durante el primer trimestre de 2027.
El centro asistencial tendrá capacidad para 159 camas y contará con servicios especializados en áreas como oncología, cuidados intensivos y cuidados intermedios, entre otras atenciones médicas.
Hospital de Tocoa alcanza un 24%
En Tocoa, departamento de Colón, el nuevo hospital registra un avance del 24% y tendrá capacidad para 116 camas.
Las autoridades estiman que el establecimiento podría comenzar a funcionar a finales de 2027 o a inicios de 2028.
Una vez habilitado, beneficiará a más de 250,000 habitantes de Tocoa y de otros municipios del departamento de Colón.
Hospital de Islas de la Bahía sería entregado en septiembre
El hospital que se construye en Islas de la Bahía presenta un avance del 34%.
Según el calendario oficial, el establecimiento sería entregado en septiembre de 2027, siempre que las obras continúen desarrollándose conforme al cronograma previsto.
Tres proyectos bajo investigación
El panorama es distinto para los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Olancho, cuyos proyectos enfrentan investigaciones, problemas contractuales y dificultades financieras que mantienen en incertidumbre su continuidad.
Castillo informó que los contratos de estas obras fueron modificados en noviembre de 2025, cuando se aprobaron ampliaciones tanto en los montos como en los plazos de ejecución.
“Se hicieron cambios en los últimos meses sin ampliar las garantías. Nosotros tuvimos que hacerlo al inicio de esta administración”, explicó el viceministro, quien señaló que las autoridades revisan posibles irregularidades en la gestión anterior.
Además de las evaluaciones técnicas y legales, el principal obstáculo para concluir y poner en funcionamiento estos hospitales es la falta de recursos económicos.
El funcionario indicó que, una vez que finalicen las investigaciones, la Secretaría de Salud deberá determinar si reactiva los contratos y bajo qué condiciones se retomarán las obras.
Las autoridades tampoco descartan que algunos de los proyectos sean ejecutados parcialmente, dependiendo de la disponibilidad financiera y de las decisiones que adopte el Gobierno sobre la infraestructura hospitalaria.