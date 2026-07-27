Tres hospitales avanzan y otros tres siguen en suspenso en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La construcción de seis hospitales en Honduras presenta dos realidades opuestas: mientras tres proyectos financiados con préstamos internacionales avanzan conforme a sus cronogramas, otros tres permanecen en suspenso, bajo investigación y sin los recursos necesarios para garantizar su finalización. Los hospitales de Choluteca, Tocoa e Islas de la Bahía continúan en construcción y, según las proyecciones de las autoridades sanitarias, comenzarían a entrar en funcionamiento durante 2027.

Miguel Castillo, viceministro de la Secretaría de Salud, explicó que estos proyectos son financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), razón por la que las obras no han sido suspendidas. “Son proyectos llave en mano, por lo que se garantiza su construcción”, manifestó el funcionario. Castillo aseguró que los tres establecimientos registran avances importantes y que las obras se ejecutan conforme a la planificación establecida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Van bien, están bien planificados y se están ejecutando conforme al cronograma”, afirmó.

Hospital de Choluteca lidera los avances

El nuevo Hospital Regional del Sur, en Choluteca, es el proyecto con mayor nivel de ejecución, al registrar un avance físico del 58%. De acuerdo con las proyecciones oficiales, las obras podrían concluir durante el primer trimestre de 2027. El centro asistencial tendrá capacidad para 159 camas y contará con servicios especializados en áreas como oncología, cuidados intensivos y cuidados intermedios, entre otras atenciones médicas.

Hospital de Tocoa alcanza un 24%

En Tocoa, departamento de Colón, el nuevo hospital registra un avance del 24% y tendrá capacidad para 116 camas. Las autoridades estiman que el establecimiento podría comenzar a funcionar a finales de 2027 o a inicios de 2028. Una vez habilitado, beneficiará a más de 250,000 habitantes de Tocoa y de otros municipios del departamento de Colón.

Hospital de Islas de la Bahía sería entregado en septiembre

El hospital que se construye en Islas de la Bahía presenta un avance del 34%. Según el calendario oficial, el establecimiento sería entregado en septiembre de 2027, siempre que las obras continúen desarrollándose conforme al cronograma previsto.

Tres proyectos bajo investigación