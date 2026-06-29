Gobierno retomará construcción de hospital de traumas en San Pedro Sula

Tras meses de incertidumbre, luego del cambio de gobierno, el tan esperado hospital de traumas de San Pedro Sula ha vuelto a tomar impulso y su construcción comenzaría a finales de 2026 o principios de 2027.
Así lo informó el doctor Juan Carlos Argueta, director del hospital Mario Catarino Rivas, quien la semana pasada recibió a una comisión de la Secretaría de Salud que confirmó la continuidad del proyecto, considerado clave para descongestionar el principal centro asistencial de la zona noroccidental del país.
Argueta indicó que las nuevas autoridades retomarán los estudios y el diseño elaborados en administraciones anteriores, con el objetivo de avanzar hacia la etapa de licitación y ejecución de una obra que, según dijo, "dejará de ser una maqueta" para convertirse en realidad.
De acuerdo con el director, el nuevo hospital contará con 120 camas, unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, emergencia, área de triaje, zona de choque, servicios de radioimágenes y quirófanos especializados para la atención de traumas.
La obra, que se edificará en la parte noreste del predio del Mario Rivas, cerca del intercambiador, también incluirá un helipuerto, áreas de apoyo hospitalario, almacenes, espacios para equipos biomédicos y salas destinadas a la formación académica, con el propósito de mantener actualizado al personal médico.
Argueta señaló que la construcción de este hospital representa una necesidad urgente para San Pedro Sula y la zona noroccidental, debido al incremento de pacientes que llegan con lesiones provocadas por accidentes de tránsito.
El especialista explicó que los casos de trauma consumen entre el 20% y el 30% del presupuesto anual del hospital, es decir entre L341 y L511 millones, considerando que el presupuesto asignado para el hospital este año es de L1,705 millones.
A su vez, detalló que el hospital mantiene en funcionamiento 11 quirófanos, pero muchas veces se ven limitados, ya que estos casos ocupan el 50% de las atenciones quirúrgicas, lo que limita la capacidad de respuesta para otros procedimientos.
"Esto tiene un impacto en la mora quirúrgica. Si tenemos un paciente listo para una cirugía ambulatoria, por ejemplo, pero ingresa un joven que con graves lesiones por un accidente, la prioridad en ese momento es salvar la vida de esa persona que está delicada", dijo.
Una muestra de esa presión se refleja en la emergencia de cirugía, donde actualmente permanecen hospitalizados alrededor de 120 pacientes, pese a que el área fue diseñada para atender a 50.
Una promesa de varios gobiernos
La construcción del hospital de traumas ha sido una promesa de varios gobiernos. En 2019 ya se hablaba de este proyecto, pero quedó en pausa durante la pandemia de Covid-19.
En 2023, el gobierno de Xiomara Castro anunció la construcción de ocho hospitales, entre ellos el hospital de traumas de San Pedro Sula, que sería financiado con fondos de cooperación internacional y un préstamo complementario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inicialmente se informó que la obra comenzaría en abril de 2024, pero esta fecha se fue moviendo hasta finales de su mandato.
Los últimos avances se registraron en noviembre de 2025, cuando autoridades de la Secretaría de Salud y del Mario Rivas presentaron oficialmente la maqueta, informando que el diseño y los planos estaban listos, con la expectativa de iniciar la edificación en 2026.
En ese momento se informó que el complejo tendría dos torres, una principal con helipuerto y área de hospitalización, y un edificio anexo donde funcionarían la emergencia, quirófanos, cuidados intensivos y oficinas administrativas.
Sin embargo, el avance hacia la licitación pública internacional se vio frenado por la falta de la solvencia municipal, requisito necesario para lanzar el proceso, debido a que la institución arrastraba una deuda de impuestos desde 2022, que ascendía a L262,982.77.
Consultado sobre este asunto, el doctor Argueta, quien asumió el cargo a finales de marzo 2026, aseguró que los procesos administrativos ya han sido abordados y que actualmente se está trabajando en la licitación para las empresas veedoras que certificarán el desarrollo adecuado de la obra.
Anuncian más proyectos para el Catarino
De acuerdo con el especialista, el hospital de traumas forma parte de una agenda más amplia de reordenamiento y fortalecimiento del Mario Rivas. Entre los proyectos que prevén ejecutar en los próximos tres años está la creación de un hospital de día, con tres quirófanos para realizar cirugías ambulatorias, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica. Este se construirá en el área donde actualmente se encuentra el hospital móvil.
Las autoridades también evalúan el desarrollo de un proyecto materno infantil en el sector oeste del hospital, para mejorar la atención de madres y niños, liberar espacios dentro de la torre principal y avanzar hacia un modelo en el que el Mario Catarino Rivas pueda concentrarse cada vez más en casos de mayor complejidad y especialidades médicas.
Argueta expresó que el actual gobierno, busca mejorar la atención hospitalaria en la zona norte del país y brindar espacios dignos, por lo que otra de las acciones en puerta es pintar el edificio, así como atender algunas áreas que requieren mejoras.