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¿Por qué mataron a la abogada Helenn Silva Padilla? Estas son las hipótesis

La abogada Helenn Guilianna Silva Padilla fue asesinada a balazos dentro de un bar. La Policía investiga el móvil del crimen y busca a los responsables del ataque

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La abogada Helenn Guilianna Silva Padilla, de 43 años, fue asesinada a balazos la tarde del sábado 15 de agosto, cuando se encontraba dentro del bar Pikeitos, ubicado en el centro poblado San Martín de Porres, en el distrito de San José de la provincia de Pacasmayo, Perú.
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Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta son señalados preliminarmente como los responsables del ataque.
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De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió alrededor de las 5:53 de la tarde. La mujer recibió varios impactos de bala y fue trasladada de inmediato por su pareja, quien se encontraba en el establecimiento, hacia un centro asistencial de Guadalupe.
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Sin embargo, pese al traslado, Silva Padilla murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.

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Las cámaras de videovigilancia de la zona se convirtieron en uno de los principales elementos para reconstruir el crimen.

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Sus acompañantes resultaron ilesos, según la información preliminar proporcionada por las autoridades.
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Las imágenes registraron los momentos previos al ataque y el desplazamiento de los sospechosos.
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Según las primeras diligencias, uno de los atacantes habría ingresado al establecimiento y disparado contra la abogada.

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El sujeto llevaba un casco oscuro, polera gris y pantalón azul. Luego del ataque salió del lugar y escapó en una motocicleta junto con un cómplice.
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Tras conocerse el hecho, agentes policiales activaron el Plan Cerco para intentar ubicar y detener a los responsables. Sin embargo, hasta el momento el operativo no había dejado capturas, por lo que la búsqueda continúa.
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Personal de la Policía Pacasmayo realiza diligencias urgentes, entre ellas el recorrido y análisis de las cámaras de seguridad, además de la recopilación de otros elementos que permitan identificar a los autores y establecer la ruta que utilizaron para escapar.
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El móvil del crimen es, por ahora, una de las principales interrogantes. Aunque Silva Padilla ejercía como abogada y había asumido recientemente la defensa de un joven que cuestionaba el archivo de una investigación relacionada con una intervención policial, las autoridades no han confirmado que su profesión o ese caso estén vinculados con el asesinato.
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La Policía también deberá establecer si existían amenazas previas, conflictos personales u otra circunstancia que pudiera explicar el ataque.

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Por ahora, cualquier hipótesis sobre las razones del crimen debe ser tomada con cautela mientras avanzan las investigaciones.
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La pregunta que permanece sin respuesta es ¿por qué mataron a Helenn Guilianna Silva Padilla? Identificar a quienes participaron en el asesinato permitirá avanzar en el caso, pero determinar el móvil será clave para esclarecer qué había detrás del ataque que terminó con la vida de la abogada.
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