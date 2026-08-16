La Tierra no deja de temblar: ¿qué significan tantos sismos para Honduras?

San Pedro Sula, Honduras

La sucesión ha sido difícil de ignorar. En cuestión de semanas, fuertes terremotos han golpeado distintos puntos del planeta: Venezuela y Colombia sufrieron movimientos de gran magnitud, Centroamérica volvió a sacudirse con un sismo percibido en Honduras y, en las últimas horas, Indonesia, España e Italia también han registrado actividad sísmica. La cercanía entre los eventos, algunos separados apenas por días y otros incluso por horas, ha provocado inquietud y una pregunta inevitable: ¿están relacionados estos terremotos y significa esta actividad que Honduras enfrenta un riesgo mayor? Uno de los episodios más impactantes ocurrió el 24 de junio en Venezuela, cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 se produjeron con apenas unos 40 segundos de diferencia en el norte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) documentó ambos movimientos y advirtió entonces sobre la posibilidad de importantes deslizamientos provocados por la sacudida. La atención volvió a Sudamérica el 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7.4 golpeó el occidente de Colombia. El USGS ubicó el epicentro unos cinco kilómetros al sur de San José del Palmar, Chocó, y determinó una profundidad aproximada de 110 kilómetros. El movimiento dejó destrucción y víctimas y dio paso a operaciones de búsqueda y rescate.

Solo dos días después, el miércoles 12 de agosto, Centroamérica volvió a estremecerse. Un sismo de magnitud 5.5, según el USGS, se produjo en el Pacífico frente a El Salvador y fue percibido también en Honduras y Nicaragua. Las autoridades salvadoreñas lo calcularon en 5.7 y descartaron amenaza de tsunami; tampoco se reportaron inicialmente víctimas ni daños de consideración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pero la secuencia de noticias sísmicas no terminó allí. Este 15 de agosto, un poderoso terremoto de magnitud 7.7 sacudió la región de Flores, en Indonesia. El movimiento derribó viviendas y otras estructuras, provocó evacuaciones masivas y generó una alerta de tsunami. Reuters reportaba este sábado al menos 47 fallecidos y más de 150 viviendas, escuelas, centros sanitarios y edificios públicos afectados.

Dato Para destacar La coincidencia temporal entre los terremotos no demuestra que estén conectados. La Unah explica que las ondas sísmicas pueden viajar miles de kilómetros, pero eso no implica que los grandes terremotos vayan “saltando” progresivamente de un país a otro.

Casi simultáneamente, España despertó bajo otra sacudida. Un terremoto de magnitud 5.0 afectó durante la madrugada de este sábado el área metropolitana de Granada, con epicentro en las proximidades de Alhendín. Hubo daños en edificios y vehículos, aunque las autoridades no informaron de personas heridas. Y las miradas se dirigieron después hacia Italia. Este sábado se registraron varios movimientos de baja a moderada magnitud. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) reportó, entre ellos, un sismo de magnitud 3.9, a muy poca profundidad, en las inmediaciones de Linguaglossa, Sicilia, en la zona del Etna.

La acumulación de terremotos en un período relativamente corto puede dar la impresión de una cadena que avanza de un país a otro. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) advierte que científicamente no debe interpretarse de esa manera. A través de la Unidad de Geología y Geofísica del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT), adscrito a la Facultad de Ciencias, la Unah explicó que no existe evidencia científica de que los recientes terremotos registrados en Sudamérica impliquen un aumento inmediato del riesgo sísmico para Honduras. Los especialistas explican que un terremoto modifica principalmente el estado de esfuerzos de la corteza terrestre en las regiones próximas a las fallas que lo generan. Aunque sus ondas pueden propagarse durante miles de kilómetros, eso no significa que un gran terremoto vaya desencadenando otros de gran magnitud progresivamente de país en país, señala el boletín del IHCIT. Por ello, la institución es categórica: los terremotos recientes no deben interpretarse como una señal de que un terremoto se aproxima a Honduras. Que hayan ocurrido con pocos días u horas de diferencia resulta llamativo, pero la proximidad en el tiempo no demuestra por sí misma una conexión física entre ellos.

Honduras sí tiene amenaza sísmica

La aclaración, sin embargo, tampoco significa que el país esté libre de peligro. La Unah y el IHCIT advierten que Honduras es un territorio sísmicamente activo, debido a que se encuentra en una región tectónicamente compleja, influenciada principalmente por la interacción entre las placas del Caribe y Norteamérica y por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. Entre las principales fuentes capaces de producir movimientos que afecten al territorio hondureño se encuentra el sistema de fallas Motagua-Polochic, relacionado con el límite entre las placas del Caribe y Norteamérica; la zona de subducción de Centroamérica frente al Pacífico; las fallas locales existentes dentro del país y zonas vecinas, y la actividad tectónica del Caribe y el Golfo de Honduras. Eso significa que los terremotos forman parte de los procesos naturales que históricamente han ocurrido en la región y que seguirán ocurriendo, aunque no sea posible establecer cuándo.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá el próximo?

La respuesta científica sigue siendo no. El IHCIT recalca que actualmente no existe un método capaz de determinar anticipadamente la fecha, hora, lugar y magnitud exacta de un terremoto. Tampoco los terremotos ocurridos en otros países, las altas temperaturas, cambios meteorológicos u otros fenómenos frecuentemente relacionados con los sismos en redes sociales permiten predecir que un terremoto ocurrirá en Honduras. Lo que la ciencia sí permite determinar es dónde se encuentran las principales fuentes sísmicas, estudiar cómo se comporta la sismicidad e identificar las áreas de mayor amenaza. Esa información permite reducir vulnerabilidades y mejorar la preparación de la población.