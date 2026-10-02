Robos, asaltos y homicidios en SPS: los delitos que la DPI vincula a la banda de El Mudo

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene bajo vigilancia el accionar delictivo de la denominada banda de El Mudo, una estructura criminal a la que vincula con robos, asaltos y varios homicidios en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. De acuerdo con el Departamento de Investigación de Delitos Contra la Propiedad de la DPI, esta banda se moviliza especialmente en el sector oeste de la ciudad, una zona residencial de alta plusvalía que solo en las últimas dos semanas ha reportado tres robos a viviendas, todos perpetrados, según los investigadores, por miembros de la banda de El Mudo. Producto de las indagaciones y gracias a los retratos hablados realizados a partir de los testimonios de algunas de las víctimas, las autoridades han perfilado a los dos presuntos cabecillas de este grupo, a quienes han identificado como Héctor Moreno Ramos (de 32 años), quien enfrenta en libertad, desde 2024, un proceso judicial por el delito de robo agravado en contra de un abogado; y Josué Lenín Chicas Mejía (de 41 años), ambos originarios y residentes en San Pedro Sula. Anuar Natarén, es otro de los presuntos miembros de la banda.

Chicas Mejía fue detenido el 7 de mayo de 2026, en el residencial Monte Carlo, de El Progreso, Yoro, por agentes del DPI, debido a que tenía una orden de captura por el delito de robo agravado. Sumado a esto, se le siguen diligencias investigativas por la muerte de Félix Marcelino García, atacado a balazos por tres hombres el 25 de abril de este año, en la colonia Las Vegas, de la capital industrial. Félix fue detenido el 25 de febrero, en el segundo anillo, en poder de armas, uniformes, insignias y equipo policial, pero días después recobró su libertad. De acuerdo con los agentes, formaba parte de la banda de El Mudo y diferencias con sus compañeros habrían provocado que estos le quitaran la vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vinculación a más muertes

Asimismo, las investigaciones del DPI establecieron que a Lenín Chicas se le vincula con el asesinato de Kevin Dubón, dueño de un yónker en el barrio Medina, a quien un individuo le disparó cuando conducía una montacargas en su negocio. Las cámaras de vigilancia del local grabaron el momento del ataque. Las imágenes revelaron a dos hombres caminando por la calle y, al momento en que se acercan a Dubón, uno de ellos le apunta con su arma de fuego y luego le dispara.

Otra de las muertes que la DPI vincula con la banda de El Mudo es la de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, un exjugador del Real España conocido como Piola, quien fue asesinado a balazos la noche del miércoles 23 de septiembre de 2026, en su negocio, frente al Mercado Guamilito. Las investigaciones policiales indican que el ataque fue perpetrado por un individuo que llegó al establecimiento de Rodríguez para despojarlo de sus pertenencias y, cuando este se opuso, le disparó hasta matarlo. Según la Policía, el individuo se llevó dos celulares de alta gama del exfutbolista y una cadena de oro que portaba.

Víctimas recién salidas de agencias bancarias

De acuerdo con la DPI, son al menos diez individuos los que forman parte de la banda de El Mudo, aunque asegura que en muchas ocasiones se unen con otros grupos criminales para cometer atracos más grandes. Otro de los modos de operar que las autoridades indican que han identificado en esta estructura criminal consiste en la perfilación de víctimas que recién salen de agencias bancarias. El último hecho con el que los agentes de investigación los relacionan ocurrió el sábado 26 de septiembre pasado, en una gasolinera del sector de El Palenque, en el bulevar del norte. Ese día, Edwin Salguero, un abogado, resultó herido de bala al oponerse a ser despojado de sus pertenencias. Según el informe, Salguero fue interceptado por dos hombres que se conducían en motocicletas cuando se dirigía a abordar su vehículo.

La DPI maneja que los sujetos, quienes serían de la banda de El Mudo, le dieron seguimiento al profesional del derecho tras retirar más de 200,000 lempiras de dos agencias bancarias y aprovecharon que realizaba compras en la gasolinera para asaltarlo y llevarle el dinero. Un hecho similar ocurrió el 1 de octubre de 2025 en la primera calle de San Pedro Sula. La víctima fue un empresario de la construcción, a quien dos individuos en motocicletas interceptaron cuando se conducía en su vehículo por la primera calle y le robaron más de 540,000 lempiras que acababa de retirar de una agencia bancaria para pagar la planilla de sus empleados. De acuerdo con los agentes, este hecho dio paso a la identificación de los presuntos cabecillas de la banda, Héctor Moreno Ramos y Josué Lenín Chicas Mejía, ya que testigos los describieron y los agentes realizaron los retratos hablados con los que se llegó a su perfilación.

No hay colaboración de las víctimas

La DPI explicó que esta agrupación realiza atracos especialmente en viviendas de zonas residenciales. Para realizarlos, operan con el factor sorpresa; es decir, vigilan las casas y, cuando sus dueños ingresan o salen, los interceptan, los someten y saquean los inmuebles. Asimismo, señalan que los integrantes de la banda se hacen pasar por trabajadores de servicios de internet y de entrega de encomiendas para llegar a las viviendas y, cuando los residentes abren los portones, los someten.