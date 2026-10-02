¡Peligra el Argentina contra Burkina faso! Esta sería la insólita razón

Argentina tiene todo listo para el amistoso, pero un cambio de última hora podría trastocar todos los planes.
Después de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba, Argentina se preparaba para continuar su calendario de amistosos. El siguiente rival era Burkina Faso, en el Monumental, en lo que estaba previsto como el segundo partido de la Albiceleste en esta fecha FIFA.
El encuentro está programado para este sábado 3 de octubre a las 6:00 PM , hora catracha, en el estadio Monumental. Sin embargo, a poco más de 24 horas del partido apareció un problema que nadie esperaba.
La delegación de Burkina Faso debía viajar rumbo a Buenos Aires, pero su vuelo chárter fue cancelado sin previo aviso. El seleccionado africano quedó varado en Casablanca, Marruecos, y todavía no había conseguido completar su viaje hacia Argentina.
La propia Federación Burkinesa confirmó el problema y explicó que la cancelación obligó a reorganizar todo el itinerario. Según su comunicado, la Federación, el Ministerio de Deportes y la embajada del país en Marruecos trabajan para encontrar una solución que permita al equipo llegar a Buenos Aires.
El problema no es solamente conseguir otro avión. La Federación señaló que las alternativas de viaje generan preocupación por los tiempos, y que existen reticencias entre algunos jugadores debido a las condiciones del traslado. Por eso, la llegada a tiempo para el encuentro se convirtió en una carrera contra el reloj.
Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Argentina–Burkina Faso haya sido suspendido. La selección africana continúa intentando viajar y su objetivo declarado es llegar a tiempo para disputar el amistoso.
Mientras todo esto ocurre, la Selección Argentina continúa con su preparación en Ezeiza. El equipo de Lionel Scaloni viene de vencer 4-0 a Bolivia y tiene previsto completar tres amistosos durante esta ventana internacional.
Y en medio de toda la incertidumbre apareció una noticia que cambió completamente el ambiente: Lionel Messi ya está en Argentina. El capitán aterrizó este viernes por la mañana en Rosario procedente de Miami, acompañado por su familia.
La llegada de Messi tiene un motivo especial. El plan de la Selección contempla que el 10 participe en el último amistoso de esta fecha FIFA, el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental, partido que está previsto como su despedida de la camiseta argentina.
Por eso, en principio, Messi no estaba contemplado para jugar contra Burkina Faso este sábado. Su participación estaba reservada para el encuentro del martes. Su llegada anticipada al país, sin embargo, abrió interrogantes sobre si podría acercarse al Monumental para acompañar al equipo, aunque no existe confirmación oficial de que vaya a hacerlo.
El partido contra Burkina Faso, por tanto, tiene dos historias paralelas: Argentina quiere continuar su preparación después del triunfo ante Bolivia y Burkina Faso intenta resolver una complicación logística que amenaza con alterar los planes de toda la jornada.
Si el seleccionado africano consigue viajar, llegará a Buenos Aires prácticamente sobre el límite y con muy poco margen para descansar y preparar el encuentro. La situación está siendo seguida de cerca por las autoridades deportivas de ambos países.
Incluso comenzó a analizarse una alternativa: si Burkina Faso no logra llegar a tiempo, podría plantearse modificar el orden de los amistosos y que Argentina enfrente primero a Benín. Eso cambiaría también el escenario de la despedida de Messi, aunque por ahora se trata de una posibilidad y no de una decisión confirmada