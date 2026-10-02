Cristiano Ronaldo y Portugal: revelan otro motivo de su enfado relacionado con su familia

La sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal antes del duelo de la UEFA Nations League frente a Dinamarca continúa generando repercusiones en el fútbol internacional. Ahora aparece involucrada su familia.
El astro portugués abandonó Copenhague en su avión privado con destino a Madrid después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, en medio de la creciente tensión que se había generado alrededor de su situación dentro del combinado nacional.
La decisión aumentó las especulaciones sobre el malestar de CR7, especialmente porque el técnico había dejado claro desde su llegada que Cristiano sería tratado como cualquier otro futbolista y que sus decisiones estarían determinadas por criterios deportivos.
En un primer momento, todo apuntaba a un desencuentro estrictamente deportivo entre el delantero y el nuevo cuerpo técnico.
Sin embargo, en las últimas horas ha surgido otra versión que añade un componente familiar a la polémica y que estaría relacionada con Cristiano Ronaldo Jr., hijo mayor del astro portugués.
CR7 dejó la concentración y viajó en su avión privado desde Copenhague rumbo a Madrid, pocas horas después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó posteriormente la salida del jugador, aunque no ofreció detalles sobre los motivos de su decisión.
El propio Cristiano Ronaldo se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que había tomado la decisión después de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El atacante también dejó claro que explicaría los motivos de su partida públicamente cuando considerara que era el momento adecuado.
La situación venía calentándose desde el partido que Portugal ganó 2-1 ante Noruega. Cristiano Ronaldo no participó en ese encuentro y posteriormente se conoció que Jorge Jesus había decidido que Gonçalo Ramos sería titular frente a Dinamarca.
De acuerdo con Reuters, Ronaldo estaba molesto después de haber quedado fuera del equipo ante Noruega, aunque Jorge Jesus negó que existiera un conflicto personal con el delantero y aseguró que el jugador no se había negado a entrenar.
En medio de este escenario apareció una nueva información que involucra directamente al hijo mayor del delantero.
Según una versión difundida por el subdirector del diario portugués Record, Vítor Pinto, Cristiano Ronaldo también estaría molesto por la ausencia de Cristiano Ronaldo Jr. en la más reciente convocatoria de la selección portuguesa Sub-16.
Este elemento no habría sido el motivo directo de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración absoluta, pero sí habría contribuido a incrementar su malestar en un momento en el que ya existían diferencias con el cuerpo técnico y con la estructura federativa.
La versión fue recogida posteriormente por otros medios, aunque no existe confirmación oficial de que este asunto haya sido determinante en la decisión del capitán portugués.
Cristiano Ronaldo Jr. ya ha defendido los colores de Portugal en categorías inferiores y ha formado parte de convocatorias juveniles. Su presencia en anteriores compromisos había generado atención debido al apellido que lleva y a la trayectoria de su padre con la selección.
Por esa razón, la ausencia del joven futbolista en la última convocatoria habría llamado la atención dentro del entorno de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hasta ahora no existe una declaración pública de la Federación Portuguesa de Fútbol o del propio jugador que establezca una relación directa entre este hecho y su salida de la concentración.
La gran incógnita ahora es qué ocurrirá con Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa. El delantero todavía no ha explicado públicamente todos los detalles que rodearon su decisión de abandonar la concentración, por lo que su versión será clave para conocer qué ocurrió realmente.
Por ahora, existe un hecho confirmado: Cristiano abandonó el campamento portugués después de una conversación con Pedro Proença y tras las declaraciones de Jorge Jesus sobre su situación deportiva. La cuestión relacionada con Cristiano Ronaldo Jr. permanece como una versión periodística y no como una explicación oficial del futbolista.