Bruno Mars estrena "Dance With Me" con Karol G

La interacción también habría llamado la atención de Bruno Mars, quien reaccionó en sus redes sociales con una fotografía en la que aparece mirando por la ventana de un avión. La imagen estaba acompañada por el mensaje: «Cuando ves a Drake bailando en 4K con tu crush latina... ¡Respóndeme lo antes posible! Tengo que recuperarla, ¡la voy a recuperar!».