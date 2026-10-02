Bruno Mars estrena "Dance With Me" con Karol G

El artista estadounidense Bruno Mars ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con el lanzamiento del videoclip oficial de «Dance With Me», tema perteneciente a su álbum The Romantic. La producción cuenta con la participación de la cantante colombiana Karol G y ha generado comentarios en redes sociales por la química entre ambos y el contexto que precedió al estreno.
El triángulo amoroso en redes y la broma con Drake: El estreno del video llega, según el texto original, después de un intercambio virtual que llamó la atención en internet. Durante un concierto de Karol G en Houston, como parte de su gira, el rapero canadiense Drake apareció por sorpresa para interpretar su colaboración «Ahí».
El baile y la complicidad entre ambos sobre el escenario provocaron especulaciones entre sus seguidores sobre una posible relación sentimental.
La interacción también habría llamado la atención de Bruno Mars, quien reaccionó en sus redes sociales con una fotografía en la que aparece mirando por la ventana de un avión. La imagen estaba acompañada por el mensaje: «Cuando ves a Drake bailando en 4K con tu crush latina... ¡Respóndeme lo antes posible! Tengo que recuperarla, ¡la voy a recuperar!».
La broma habría acumulado millones de interacciones. Posteriormente, el lanzamiento del videoclip de «Dance With Me» fue interpretado por algunos seguidores como una forma humorística de Mars de «recuperar» a La Bichota.
Tras la publicación del vídeo de Mars, algunos seguidores del rapero reaccionaron con humor y comentaron que el intérprete de «One Dance» podría responder con un gesto similar en su próxima aparición.
Diversas celebridades y creadores de contenido celebran la participación de Karol G en la producción y su presencia en la música pop internacional.
Algunos usuarios destacaron la estrategia promocional que, según sus interpretaciones, conectó dos momentos virales para impulsar el lanzamiento del videoclip.
Bruno Mars continúa con la promoción de su álbum The Romantic, que debutó en el primer puesto de las listas globales. El videoclip de la canción Dance with me se estrenó el jueves.
El cantante norteamericano no escatimó elogios para la colombiana al compartir un emotivo post en su cuenta de Instagram donde le expresó su gratitud. "Gracias por ser mi Julieta en este video musical". ¿Estamos frente al inicio de un romance o ante la mejor campaña de marketing para promover una colaboración musical?