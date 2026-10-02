Salida de Yahir de La Casa de los Famosos México desata acusaciones de fraude

La eliminación del cantante Yahir como sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026 provocó una ola de indignación y polémica en redes sociales y medios de comunicación.
Tras una votación superó los 28 millones de votos, la salida del intérprete sorprendió a espectadores que lo consideraban uno de los favoritos para disputar el premio principal.
La controversia escaló rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios calificaron el resultado como un «fraude total» y exigieron mayor transparencia en el conteo de los votos. También cuestionaron la validez de la participación del notario público asignado por la producción.
La salida del exintegrante de La Academia generó reacciones en el medio artístico. El estilista Aldo Rendón cuestionó directamente a la productora del reality, Rosa María Noguerón.
Ante las cámaras, utilizó la consigna «Voto por voto, casilla por casilla» y aseguró que «hubo trampa» en la eliminación de su amigo.
Esta edición del programa ha mantenido altos niveles de audiencia, aunque también ha estado marcada por controversias relacionadas con las reglas y las eliminaciones.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra la salida de Yanet García, cuya eliminación fue decidida por sus compañeros y no mediante el voto del público. La decisión habría provocado denuncias públicas de sus familiares.
También se menciona la expulsión de Ernesto Laguardia, señalado en el texto como séptimo finalista. Este dato requiere verificación, ya que el orden de las eliminaciones debe coincidir con la cronología oficial del programa.
¿Cuándo será la gran final de La Casa de los Famosos México 2026? De acuerdo con el texto original, ya no habrá más eliminaciones y los cinco finalistas son: Karina Torres, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Gema Garoa y Memo Schutz.
La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 está prevista para el domingo 4 de octubre. Durante la emisión se anunciará al ganador de los 4 millones de pesos, mediante la votación definitiva de la audiencia.