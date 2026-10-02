Dan último adiós a Fernanda Gastélum tras brutal crimen; estaba a punto de ser mamá

María Fernanda Gastélum Osorio, de 31 años, fue asesinada a balazos la mañana del 28 de septiembre de 2026 en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, Sinaloa, cuando se encontraba cerca del estudio fotográfico que estaba por inaugurar.
La joven, quien estaba embarazada, fue atacada con un arma de fuego y recibió cinco impactos de bala. Gravemente herida, fue trasladada de emergencia a un hospital por su esposo, Javier, pero murió antes de llegar al centro asistencial.
De acuerdo con la información proporcionada por la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, Fernanda recibió tres disparos en la cabeza, uno en el pecho y otro en el brazo.
Ante la gravedad de las lesiones, los médicos realizaron una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé que llevaba en el vientre.
Sin embargo, los esfuerzos del personal médico no permitieron salvar al pequeño, identificado como José Arturo, quien tampoco logró sobrevivir.
La familia de Fernanda enfrentó así la pérdida de la joven y de su bebé, mientras familiares y amigos acudieron a la funeraria para acompañarlos durante el último adiós.
Entre flores, lágrimas y abrazos, personas cercanas a Fernanda recordaron a la joven y expresaron su dolor por el ataque que terminó con su vida y la de su hijo.
Durante la despedida también estuvo presente parte de la comunidad que conocía a Fernanda por su trabajo como fotógrafa y por los proyectos que desarrollaba en ese ámbito.
Fernanda era licenciada en Educación Primaria y se desempeñaba como maestra de primaria. También tenía formación como contadora pública, aunque en los últimos años había encontrado en la fotografía una de sus principales pasiones.
La joven estaba a punto de inaugurar su propio estudio fotográfico, un emprendimiento al que planeaba dedicar buena parte de su actividad profesional.
Personas que la conocían la describieron, según la información proporcionada, como una mujer tranquila que no se metía con nadie y que estaba dedicada a su trabajo y a sus proyectos personales.
Fernanda también compartía con sus seguidores algunos momentos de su vida personal a través de las redes sociales, entre ellos fotografías de viajes y publicaciones relacionadas con su embarazo.
Recientemente había celebrado junto con familiares y amigos la revelación del sexo de su bebé, cuya llegada esperaba con ilusión junto a su esposo.
Fernanda y Javier tenían más de siete años de relación y estaban próximos a cumplir cuatro años de matrimonio, de acuerdo con la información proporcionada sobre la pareja.
El ataque ocurrió cerca del lugar donde Fernanda estaba por comenzar una nueva etapa profesional con la apertura de su estudio de fotografía.
Tras la agresión, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar quién fue el responsable.
El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, según informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez señaló que la principal línea de investigación apunta a un posible hecho personal, aunque las investigaciones continúan para establecer con precisión el móvil del ataque.
Las autoridades también cuentan con fotografías y videos relacionados con la agresión, elementos que forman parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, fue localizado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante la huida después del ataque. La investigación continúa para identificar y detener al responsable del crimen.