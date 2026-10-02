La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero anuncian su regreso a México

La Oreja de Van Gogh volverá a México con Amaia Montero. La agrupación española confirmó que el país formará parte de su próxima gira de reencuentro, "Tantas cosas que contar", con la que la vocalista retomó su lugar en la banda casi dos décadas después de su salida.
El anuncio llegó a través de las redes sociales del grupo, donde Amaia apareció junto a Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Xavier San Martín para compartir la noticia con sus seguidores. El regreso a territorio mexicano está previsto para el verano del próximo año, aunque todavía no se han revelado las fechas concretas de los conciertos.
"Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien, pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira, si no pasa por nuestra segunda casa", expresó Xavier San Martín en el video publicado por la agrupación. Álvaro Fuentes respondió "correcto", antes de que Amaia cerrara el anuncio con una frase dirigida directamente al público mexicano: "México, nos vemos el próximo verano".
La visita tendrá un significado especial para la formación original, ya que Amaia Montero no se presenta con La Oreja de Van Gogh en México desde hace aproximadamente dos décadas. Su última actuación junto al grupo en el país ocurrió en 2007, durante el "Tour Guapa", en el Auditorio Nacional.
Aquella presentación marcó además una etapa decisiva en la historia de la agrupación. Después de esos conciertos, Montero emprendió su carrera como solista, poniendo fin a 11 años como vocalista de La Oreja de Van Gogh, banda con la que alcanzó gran popularidad en España y Latinoamérica.
Durante los años posteriores, La Oreja de Van Gogh continuó visitando México, pero con Leire Martínez como vocalista. La cantante permaneció 16 años al frente del grupo, hasta que su salida dio paso a una nueva etapa en la que Montero regresó a la formación.
El reencuentro forma parte de una gira que ya ha recorrido 18 ciudades españolas y que ahora ampliará su alcance hacia Latinoamérica. El grupo ha construido una relación especialmente cercana con el público mexicano, razón por la que sus integrantes describieron al país como su "segunda casa".
La agrupación, formada originalmente en 1996, se convirtió en una de las bandas españolas más reconocidas de las últimas décadas gracias a canciones como "París", "La playa" y "Rosas". Estos temas forman parte de una etapa de la música pop en español que encontró una audiencia especialmente receptiva al otro lado del Atlántico.
En esta nueva etapa, sin embargo, habrá una ausencia importante. El guitarrista Pablo Benegas no participará en la gira después de hacer oficial su salida de La Oreja de Van Gogh coincidiendo con el anuncio del regreso de Amaia Montero.
El tour "Tantas cosas que contar" representa así el reencuentro de Montero con los integrantes que compartieron con ella los primeros años de éxito de la agrupación. Después de años de carreras separadas y distintas etapas musicales, el grupo vuelve a los escenarios con una formación que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.