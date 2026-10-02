La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero anuncian su regreso a México

"Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien, pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira, si no pasa por nuestra segunda casa", expresó Xavier San Martín en el video publicado por la agrupación. Álvaro Fuentes respondió "correcto", antes de que Amaia cerrara el anuncio con una frase dirigida directamente al público mexicano: "México, nos vemos el próximo verano".