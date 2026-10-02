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La nueva vida de 'Cuervo' Maradiaga tras el retiro y sus excesos: "Gastaba 40 mil en una noche"

Ronald 'Cuervo' Maradiaga fue uno de los mayores talentos del fútbol hondureño, pero los excesos lo sobrepasaron y esto hace ahora de su vida.

La nueva vida de 'Cuervo' Maradiaga tras el retiro y sus excesos: Gastaba 40 mil en una noche
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Hablar de Ronald 'Cuervo' Maradiaga es hablar de un futbolista talentoso, pero que su carrera se vio marcada por los excesos con el alcohol y la vida nocturna. ¿Qué hace ahora el exjugador hondureño?
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Ronald Alberto 'Cuervo' Maradiaga nació el 4 de diciembre de 1982 en La Ceiba y se desempeñaba como mediocampista. Hoy su vida ha cambiado tras retirarse del fútbol.
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El 'Cuervo' Maradiaga debutó a los 16 años en la Liga Nacional de Honduras con el Victoria y fue seleccionado nacional desde la Sub-17, es de la camada de Walter 'Pery' Martínez.
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El exmediocampista jugó para clubes como el Victoria, Vida, Real España, Real Juventud y Deportes Savio.
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Maradiaga estuvo en el Real España, pero no le fue como esperaba. Fue separado de la institución aurinegra por actos de indisciplina y el club se arrepintió de haberlo contratado aunque conocía sus antecedentes.
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Ronald Maradiaga se retiró del fútbol profesional apenas a los 32 años y la vida fuera del fútbol no la supo manejar bien.
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Hace unos días estuvo en un podcast con Jerry Palacios y los hermanos Palacios, donde dijo que está viviendo en La Ceiba y militando en el Vida con los veteranos.
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'Cuervo' Maradiaga mencionó que sus hijos ahora viven en Estados Unidos y que muchas veces se siente solo, pero es lo mejor para ellos y para él.
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En 2007 le hicieron un atentado y desde ese momento no le sacaron una bala que quedó en su cuello. "Ando una bala alojada en mi cuello porque en el hospital no me la pudieron sacar tras el tiroteo, por ratos creo que soy inmortal, ja, ja, ja", dijo en una entrevista en 2017.
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Maradiaga reconoció que fue un "relajo" en su vida personal, pero agradece porque sus hijos han tomado buenos caminos, contrario a la vida de fiestas que tuvo él.
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"Prácticamente habían algunas veces que gastaba 30 a 40 mil lempiras en una noche. No le ponía mente, choqué como tres veces y volvía a comprar el carro, llevaba una vida loca, pero a mis hijos los tuve de lo mejor", dijo.
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Ronald Maradiaga vive en La Ceiba y dice que se ha alejado de esa vida de excesos y se ha centrado en su familia.
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"Acá estoy siempre con errores, pero tratando de ser mejor con mis hijos. El día a día siempre es de ir mejorando. Antes con la fama y el dinero que tenía me dedicaba más a la vida nocturna", mencionó el 'Cuervo'.
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El 'Cuervo' Maradiaga actualmente tiene 42 años y volvió a recordar la vida de excesos que tuvo y que truncaron éxitos en su carrera deportiva.
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"Salía mucho en horas nocturnas, me gustaba la vida bohemia, el alcohol y los vicios. Mi vida cambió mucho de la noche a la mañana, hacía cosas que no quiero recordar pero algunas personas lo saben...".
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En junio del 2007, Ronald Maradiaga fue detenido en San Pedro Sula tras conducir en estado de ebriedad, en ese momento jugaba para Real España.
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Además, reconoció que cuando bebía, al siguiente día muchas veces no iba a entrenar porque estaba de "goma". Hoy afirma que su vida es distinta de los vicios.
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'Cuervo' Maradiaga actualmente se dedica a jugar en veteranos y hacer diversos trabajos de comerciante como venta de celulares.
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Hoy, Ronald 'Cuervo' Maradiaga reconoce que se arrepiente de la vida de excesos que tuvo en su pasado.
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El 'Cuervo' Maradiaga aseveró que la vida loca no le permitió trascender como él quería en el fútbol profesional.
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Ronald 'Cuervo' Maradiaga mantiene una buena relación con otros exfutbolistas como Milton 'Tyson' Núñez.
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