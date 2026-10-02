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¡Lamentable! Selección de Honduras sufre insólito robo y hacen denuncia

La Selección Nacional de Honduras vivió un inesperado y lamentable episodio en su recorrido por el Caribe.

¡Lamentable! Selección de Honduras sufre insólito robo y hacen denuncia
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La Selección Nacional de Honduras vivió un inesperado inconveniente en la previa de su partido ante Martinica por la Liga de Naciones de Concacaf.
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La Selección Nacional de Honduras continúa con su recorrido por el Caribe en una nueva jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, luego de conseguir una importante victoria ante Jamaica en Kingston.
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La Bicolor se impuso 1-0 frente a los Reggae Boyz gracias al gol de Keyrol Figueroa, quien apareció para marcar la diferencia y darle tres puntos de enorme valor al equipo dirigido por José Francisco Molina.
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Después de ese histórico triunfo, el primero de Honduras en Kingston, la delegación catracha emprendió nuevamente el viaje, esta vez con destino a Martinica, donde este viernes afrontará un nuevo compromiso de la competición.
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Sin embargo, el viaje hacia Martinica también estuvo marcado por una situación incómoda para la delegación hondureña.
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Durante el traslado desde Kingston hacia Martinica se reportó la desaparición de varias pertenencias que se encontraban dentro de los equipajes de algunos integrantes de la Selección Nacional de Honduras.
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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, varios artículos personales habrían sido sustraídos de las maletas de los futbolistas.
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Entre los objetos reportados se encuentran cerca de 20 perfumes, además de otras pertenencias personales que los jugadores llevaban en sus equipajes.
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La situación habría provocado malestar dentro de la delegación hondureña y, según la información conocida, se habría presentado la denuncia correspondiente para investigar lo ocurrido durante el traslado.
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Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre cómo se produjo la desaparición de los objetos ni se ha determinado oficialmente en qué punto del viaje pudieron haber sido sustraídos.
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La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el incidente, por lo que se espera que en las próximas horas pueda brindar información oficial sobre lo ocurrido.
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La situación generó molestia en la delegación y, según lo informado, se habría presentado la denuncia correspondiente.
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No es la primera vez que este tipo de delegaciones sufren impases de esta índole en aeropuertos internacionales.
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De acuerdo con la información conocida, de los equipajes de algunos futbolistas habrían sido sustraídos artículos personales, entre ellos cerca de 20 perfumes.
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El inconveniente llega justo en un momento importante para la Selección, que intenta mantenerse concentrada en el compromiso ante Martinica. El equipo dirigido por José Francisco Molina necesita otra victoria para continuar fortaleciendo sus aspiraciones en la Liga de Naciones de Concacaf y acercarse a los cuartos de final.
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Pese al malestar generado por lo sucedido, la delegación hondureña deberá dejar atrás el incidente y enfocarse en el partido de este viernes en el Stade Pierre-Aliker.
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