Así se vivió la presentación del libro "La Bruja" de María Luisa Fernández

Alexis Ramírez, Ramón Fuentes, María Luisa Fernández, José Interiano y José Bográn
La presentación del libro se llevó a cabo en Torre Banpaís, ubicada en San Pedro Sula, donde en horas matutinas la escritora María Luisa Fernández llegó para compartir con sus invitados especiales.
La empresaria y comunicadora hondureña María Luisa Fernández expuso detalles relevantes sobre su obra "La Bruja", los cuales fueron desglosados minuciosamente durante la presentación.
Ramón Fuentes, María Luisa Fernández y José Interiano
Maricela Espinoza y Alma de Ortega
Fernández firmó varios ejemplares adquiridos por los asistentes, quienes aprovecharon para que la protagonista del evento dejara un mensaje personalizado sobre una de sus páginas.
La autora ahondó en que su primer libro nació de experiencias relacionadas con el éxito, la derrota y la pérdida de un ser querido. Esos elementos personales se transformaron contenido narrativo para construir una protagonista que enfrenta el destino y las circunstancias de una vida que, como proyecta la propia obra, se va escribiendo con el paso del tiempo.
Belinda Ordóñez y Ruth Matute
Luis González, Alexis Ramírez, Ramón González, José Interiano y Senén Villanueva
Nadina Alvarenga y Verena Cálix
Víctor Hernández y Servio Erazo
Dubia Gutiérrez y Patricia Girón
Los invitados presenciaron los detalles sobre el libro en un ambiente cómodo, el cual adquirieron luego bajo el interés en el argumento que manifiesta "La Bruja".
Katlin Martínez y María Luisa Fernández
Carlos Ortega y Rodolfo Dumas
Joel Ordóñez, María Luisa Fernández, Alberto Díaz Lobo y José Bográn
Sergio Pineda, Ricardo De León y Óscar Mendoza