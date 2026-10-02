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Así se vivió la presentación del libro "La Bruja" de María Luisa Fernández

Entre personajes cotidianos, misterio y una historia marcada por el amor y las pruebas del destino, María Luisa Fernández presentó "La Bruja", su primera incursión en la literatura, durante un encuentro celebrado en San Pedro Sula

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Alexis Ramírez, Ramón Fuentes, María Luisa Fernández, José Interiano y José Bográn

 Fotos: Yoseph Amaya
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La presentación del libro se llevó a cabo en Torre Banpaís, ubicada en San Pedro Sula, donde en horas matutinas la escritora María Luisa Fernández llegó para compartir con sus invitados especiales.

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La empresaria y comunicadora hondureña María Luisa Fernández expuso detalles relevantes sobre su obra "La Bruja", los cuales fueron desglosados minuciosamente durante la presentación.
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Ramón Fuentes, María Luisa Fernández y José Interiano
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Maricela Espinoza y Alma de Ortega
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Fernández firmó varios ejemplares adquiridos por los asistentes, quienes aprovecharon para que la protagonista del evento dejara un mensaje personalizado sobre una de sus páginas.
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La autora ahondó en que su primer libro nació de experiencias relacionadas con el éxito, la derrota y la pérdida de un ser querido. Esos elementos personales se transformaron contenido narrativo para construir una protagonista que enfrenta el destino y las circunstancias de una vida que, como proyecta la propia obra, se va escribiendo con el paso del tiempo.
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Belinda Ordóñez y Ruth Matute
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Luis González, Alexis Ramírez, Ramón González, José Interiano y Senén Villanueva
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Nadina Alvarenga y Verena Cálix
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Víctor Hernández y Servio Erazo
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Dubia Gutiérrez y Patricia Girón
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Los invitados presenciaron los detalles sobre el libro en un ambiente cómodo, el cual adquirieron luego bajo el interés en el argumento que manifiesta "La Bruja".
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Katlin Martínez y María Luisa Fernández
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Carlos Ortega y Rodolfo Dumas
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Joel Ordóñez, María Luisa Fernández, Alberto Díaz Lobo y José Bográn
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Sergio Pineda, Ricardo De León y Óscar Mendoza
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