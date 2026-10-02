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Sequía pone en riesgo la producción de camarón de Honduras en 2026

La extensa sequía impactó en la productividad, a lo que se agrega 214 fincas que no pudieron cultivar camarón por la escasez de lluvias en la zona sur de Honduras

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 11:42 -
  • Luis Rodríguez
Sequía pone en riesgo la producción de camarón de Honduras en 2026

La escasez de lluvias impactó en la industria acuícola al obligar a que 6,000 hectáreas no fueran cultivadas con camarón.

Tegucigalpa, Honduras. El sector acuícola de Honduras pronosticó en enero un crecimiento del 32% en la producción de camarón cultivado para 2026. Nueve meses después, las proyecciones de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) indican que las metas de producción y exportación no se cumplirán debido a la extensa sequía asociada al fenómeno de El Niño.

La cosecha de camarón (biomasa) en Choluteca y Valle durante 2025 fue de 120.5 millones de libras. Para 2026, con un crecimiento del 32% en la producción, equivalente a 38.5 millones de libras, la meta era cosechar 159 millones de libras de biomasa.

Juan Carlos Javier, presidente de la Andah, relata que en enero los pronósticos de crecimiento de la producción estaban anclados en las condiciones climáticas. Esperaban que fueran similares a las de 2025 y que el verano se extendiera hasta junio; sin embargo, la escasez de lluvias se prolongó dos meses más y, por ende, las metas no se cumplirán.

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Entre 2024 y 2025, la producción de camarón aumentó de 107.4 a 120.5 millones de libras, es decir, 13.1 millones de libras más, equivalente a un crecimiento del 12.19%. Cosechar 38.5 millones de libras adicionales este año también dependía de otros factores, además del clima, como la tecnificación progresiva, que permite producir más libras por hectárea.

Impacto de la sequía

Las cifras acumuladas por la Andah reflejan el efecto que, según el sector, ha tenido el fenómeno de El Niño. De enero a agosto de 2026, la cosecha de camarón creció apenas 2.7 millones de libras en comparación con el mismo período de 2025, al pasar de 76 a 78.7 millones de libras.

Juan Carlos Javier sostiene que el impacto de la escasez de lluvias se traduce en 13 millones de libras que se dejarán de producir este año en relación con la meta inicial, que era cerrar con 146 millones de libras. Añade que a lo anterior hay que agregar 214 fincas cerradas que no pudieron cosechar debido a la sequía.

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Según Juan Carlos Javier, el extenso verano provocó altos niveles de salinidad en el golfo de Fonseca y un menor crecimiento del camarón en las fincas.

Hasta agosto de 2026, las exportaciones sumaron 44,974,950 libras, ligeramente superiores a las 43,371,520 libras registradas hasta agosto de 2025.

Acuícola readecuará deuda con Ley de Alivio

La Ley de Alivio Financiero para el Agro será un espaldarazo para los productores de camarón de Honduras al poder readecuar o refinanciar los créditos con el sistema financiero. “Será un gran alivio para todos los productores del agro”, sostiene el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), organización que promovió la aprobación de ese mecanismo temporal de alivio.

“Todas las empresas están en rojo”, sentenció el entrevistado. Un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indica que al 31 de agosto de 2026 el saldo de la deuda del sector pesca con el sistema financiero era de 4,139.6 millones de lempiras.

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Redacción web
Luis Rodríguez

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