Sector camaronero espera respuesta de Guatemala para reabrir mercado

Tegucigalpa, Honduras

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, recordó que desde marzo de 2025 dejaron de exportar camarón en sus diferentes presentaciones, entre ellas cola de camarón, camarón pelado y camarón entero.

Las exportaciones de camarón cultivado hacia Guatemala cumplen 16 meses de estar suspendidas. La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) está a la espera de que ese país se pronuncie sobre la solicitud para reabrir ese mercado.

El dirigente agregó que Honduras exporta alrededor de dos millones de libras de camarón al año hacia Guatemala, principal destino para los productores de Choluteca y Valle. La suspensión del comercio impactó las exportaciones hacia Centroamérica, que pasaron de 9,647,474 libras en 2024 a 5,440,968 libras en 2025.

“Estamos a la espera de la resolución de Guatemala. Con Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria) ya cumplimos. Ahora el tema está en manos de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior, que dirige Melvin Redondo, para que sea tratado al más alto nivel con su homólogo de Guatemala”, dijo Amador.

El director ejecutivo de la Andah explicó que el bloqueo al camarón hondureño se originó porque Honduras no permitía el ingreso de productos acuícolas provenientes de Guatemala, entre ellos camarón y tilapia. En respuesta, Senasa indicó que era necesario certificar las fincas y plantas de producción; sin embargo, según Amador, esa condición no fue aceptada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Posteriormente, Guatemala solicitó la certificación de las fincas y plantas hondureñas, un procedimiento que se realiza cada dos años. La inspección fue efectuada por técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), y, de acuerdo con Amador, las autoridades guatemaltecas disponían de un plazo de 60 días para reabrir el comercio.