¿Cómo cuidar su historial crediticio? Banhprovi brinda seis recomendaciones

La institución señaló que el pago puntual de las cuotas y el endeudamiento responsable son factores importantes para proteger el historial crediticio y mantener abiertas las oportunidades de financiamiento.

Tegucigalpa, Honduras. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) compartió seis recomendaciones para que los ciudadanos mantengan un buen historial crediticio y eviten dificultades al momento de acceder a futuros financiamientos.

Las instituciones financieras toman en cuenta este historial, junto con la capacidad de pago y otros criterios, al momento de evaluar una solicitud de crédito.

Banhprovi explicó que el historial crediticio refleja el comportamiento de pago de una persona y contiene información sobre las obligaciones adquiridas como deudor, codeudor, aval o fiador.

El banco advirtió que los atrasos o incumplimientos pueden generar intereses moratorios, incrementar el saldo de la deuda, afectar el historial crediticio y dificultar el acceso a futuros financiamientos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para evitar estas situaciones, Banhprovi recomendó a la ciudadanía pagar las cuotas antes de su fecha de vencimiento, así como conservar los comprobantes de cada pago realizado.

También aconsejó conocer la tasa de interés, el plazo, las cuotas y demás condiciones del crédito antes de asumir una obligación financiera.

La institución recomendó, además, mantener un nivel de endeudamiento acorde con la capacidad de pago y solicitar orientación antes de encontrarse en mora.

Como sexta medida, Banhprovi sugirió consultar posibles alternativas de pago cuando se presenten dificultades para cumplir con las obligaciones adquiridas.

En caso de anticipar que no podrá pagar una cuota, la persona debe comunicarse oportunamente con la institución financiera para conocer las opciones disponibles. Estas dependerán de las políticas y de la evaluación de cada entidad.

Banhprovi también recordó que los ciudadanos pueden consultar su historial mediante la plataforma oficial Mi Reporte Crediticio, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para revisar la información reportada por las instituciones supervisadas y detectar posibles inconsistencias.

