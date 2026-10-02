Feriado Morazánico: recomendaciones para viajar ante posibles lluvias

San Pedro Sula, Honduras. La planificación será clave para las familias que se movilicen durante el Feriado Morazánico, principalmente ante la posibilidad de lluvias en algunas zonas del país. Revisar las condiciones del clima, organizar la ruta y mantenerse atentos a las alertas son parte de las medidas recomendadas para reducir riesgos durante el desplazamiento. Luis Enrique Posadas, subdirector de Preparación y Respuesta de Copeco, informó que durante el feriado se esperan precipitaciones aisladas en algunas regiones, principalmente por las tardes, tardes-noches y madrugadas. Ante este panorama, Posadas recomendó a las familias no salir de manera apresurada y planificar con anticipación el recorrido. Conocer previamente dónde se permanecerá también permite tener mayor información sobre las condiciones del sector.

"Es necesario que tengan definido el destino, contar con una reservación, conocer las condiciones de la carretera y verificar el pronóstico del tiempo para que puedan tomar mejores decisiones antes de iniciar el viaje", manifestó a LA PRENSA.

También aconsejó, de ser posible, realizar los desplazamientos durante el día. Posadas explicó que Copeco mantendrá la emisión de pronósticos para que la población conozca las condiciones meteorológicas previstas en las diferentes zonas del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"La preparación comienza desde la vivienda. Antes de salir, las familias deben apagar el gas y bajar los interruptores de energía para reducir el riesgo de incidentes mientras la casa permanece sola", agregó el subcomisionado.

El plan debe contemplar, además, a los integrantes que requieren mayor atención. Los niños y adultos mayores deben mantenerse bajo supervisión, especialmente cuando se encuentren en espacios abiertos o en zonas donde las lluvias puedan provocar derrumbes.

En el caso de las personas que necesitan medicamentos, estos deben llevarse a mano durante el viaje. La recomendación busca que puedan disponer de ellos oportunamente ante cualquier situación que se presente durante la movilización.

Por otra parte, el arquitecto Wilmer Perdomo, considera fundamental que quienes viven en sectores vulnerables a inundaciones atiendan las advertencias de las autoridades y los sistemas de alerta temprana.

Aconsejó que las familias estén pendientes de la información para poder actuar antes de que una emergencia aumente de gravedad. "Cuando exista riesgo de inundación, la prioridad debe ser ponerse a salvo buscando lugares seguros y elevados, particularmente cuando la vivienda presenta condiciones de vulnerabilidad", expresó el arquitecto.

Si una familia queda atrapada por el aumento del agua, Perdomo recomendó comunicar inmediatamente la situación a las autoridades para que se realicen las coordinaciones necesarias y se pueda enviar asistencia.

Explicó que las inundaciones son una problemática que requiere planificación en las comunidades. Entre los factores que, según señaló, pueden agravar la situación durante el invierno está el manejo inadecuado de los desechos sólidos.