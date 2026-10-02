"Honduras no necesita construir su belleza: la heredó": ministro de Turismo

San Pedro Sula, Honduras. El feriado morazánico está a la vuelta de la esquina y, con cientos de miles de hondureños disponiéndose a disfrutar de este período de asueto, el llamado que hacen las autoridades de turismo es: “Salí, salí y quedate en Honduras”. Este llamado llega en momentos en los que muchos compatriotas, quizá, ya están planificando salir a disfrutar del descanso. De acuerdo con las proyecciones, para este año se espera que hasta 500,000 hondureños se movilicen a los diferentes destinos turísticos, provocando una derrama económica que se calcula en unos 600 millones de lempiras.

Honduras lo tiene todo

Andrés Ehrler, ministro de Turismo, explicó que la campaña “Salí, salí y quedate” cuenta con el acompañamiento de más de medio centenar de grandes empresas que se han sumado a un esfuerzo por animar a sus propios empleados, pero también a las familias y a la población hondureña en general, para que disfruten de todos los atractivos turísticos que ofrece el país.

Ehrler destaca que el Gobierno predica con el ejemplo, haciendo campaña para que los empleados públicos formen parte de la movilización que se producirá durante el feriado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con respecto a las proyecciones, el ministro comentó que “esperamos que estos números sean batidos por el pueblo hondureño; que tengamos la oportunidad de que otras personas puedan visitar, sobre todo lugares en Honduras que han sido poco explorados y que nos permite también verificar los cambios en la dinámica que esperamos nosotros en materia de la oferta de turismo”. Incentivos para visitar destinos turísticos no faltan, señaló, por su parte, Manuel Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), quien, en declaraciones a medios de comunicación, comentó que Honduras tiene “paisajes y lugares muy bonitos que ir a visitar. Tiene hoteles preciosos donde usted puede ir y disfrutar uno, dos días, tres días, 5 días y se va a sentir satisfecho y se va a despejar su mente y va a salir de las grandes urbes, que es muy importante”.



Competencia regional

En los meses y semanas previos al inicio del asueto, las calles y avenidas de las principales ciudades hondureñas se han visto inundadas por campañas publicitarias que promueven los destinos turísticos de países vecinos, como Guatemala y Nicaragua, pero, sobre todo, El Salvador. Consultado sobre la lectura que hace de esta clase de campañas, el ministro Ehrler dijo que “es normal” y agrega que “de hecho, Guatemala también lo está haciendo, Nicaragua también lo está haciendo. El efecto al final de todos los países que de una u otra manera buscan captar turistas para poder visitarlos”. El funcionario dijo que también Honduras ha llevado a cabo campañas similares, como, por ejemplo, la efectuada a propósito de la Semana Agostina que se observa en El Salvador.

El ministro destacó que uno de los resultados de esas campañas es que este año se registró un incremento del 43% en la llegada de turistas salvadoreños en los primeros seis meses del año. “Esperamos que esos números sigan subiendo hasta la finalización de este año, igual que lo que ha representado el turismo guatemalteco y norteamericano”, apuntó. En lo que respecta a una estrategia para convencer a los hondureños de quedarse en Honduras durante el feriado, el funcionario mencionó que Honduras posee una amplia variedad y una fuerte oferta de atractivos turísticos, además del hecho de que, al quedarse dentro de nuestras fronteras, el turista hondureño se evita las complicaciones derivadas del cambio de moneda, algo que, en países como El Salvador, representa un factor a tomar en cuenta, considerando que, al tener que pagar 27 lempiras por cada dólar, dicho intercambio resulta muy desfavorable. “Al final, cuando usted se va a (nuestras) playas, las aguas cálidas, la tranquilidad de ellas y los servicios que ofrecen y en los precios que se ofrecen, son completamente mejores que los que pueden ofrecer estos (países) vecinos”, asegura Ehrler.



Seguridad

El ministro de Turismo informó que las autoridades darán a conocer este viernes las medidas de seguridad que se pondrán en efecto para asegurar que los turistas hondureños puedan disfrutar una Semana Morazánica sin incidentes.

Adelantó que han estado trabajando de cerca con los alcaldes de los municipios del litoral atlántico en tareas como la limpieza de las playas y, en colaboración con la Marina Mercante, Policía Turística y Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), han coordinado acciones conjuntas para instruir a quienes trabajan como lancheros, a fin de capacitarlos en materia de seguridad, a través del programa “Navega bien”, con el cual se busca prevenir accidentes en la práctica de deportes acuáticos.

“Esto nos permitió, por ejemplo, que en la Semana Santa no tuviéramos incidencias de este tipo y que la gente pudiera encontrar sus playas siempre limpias durante toda la semana”, indicó Ehrler, en relación con lo sucedido durante el otro feriado que provoca una gran movilización entre la población hondureña.