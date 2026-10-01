Feriado Morazánico 2026: “Sector Privado Unido por el Turismo de Honduras”

Tegucigalpa. El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) desarrolla este jueves el lanzamiento de la Semana Morazánica. El propósito de fortalecer el turismo interno y dinamizar la economía nacional, el del Feriado Morazánico 2026, bajo el lema: “Sector Privado Unido por el Turismo de Honduras”, con la participación de autoridades gubernamentales, representantes del sector privado turístico y medios de comunicación. La iniciativa forma parte de la estrategia de promoción del turismo interno que impulsa el IHT durante esta temporada, bajo el lema: “Sali, quédate en Honduras”, una invitación a las familias hondureñas a aprovechar el periodo de descanso para conocer nuevos destinos, vivir experiencias naturales, culturales y gastronómicas y contribuir al movimiento económico de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, emprendedores y comunidades locales. La campaña ha sido presentada por el Instituto Hondureño de Turismo como una estrategia para incentivar que una mayor parte del gasto turístico permanezca dentro del país. De acuerdo con las proyecciones divulgadas para este año, alrededor de 500,000 personas podrían movilizarse hacia diferentes destinos nacionales durante el Feriado Morazánico, generando una derrama económica estimada en aproximadamente 600 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los destinos promovidos se encuentran playas y ciudades distribuidas en distintas regiones del país. coloniales, pueblos con identidad cultural, espacios naturales y destinos de aventura El IHT destacó que el fortalecimiento del turismo requiere de una participación articulada entre el sector público y privado, especialmente durante períodos de alta movilización. En este sentido, se busca reforzar el llamado para que Honduras sea el destino elegido por las familias durante el feriado y para que los visitantes consuman productos y servicios locales y apoyen a los empresarios y emprendedores del sector turístico.

Asimismo, las autoridades han informado sobre la coordinación de acciones de prevención y seguridad para acompañar la movilización turística durante el feriado, mientras se mantiene el llamado a realizar turismo interno y disfrutar de los destinos hondureños de manera responsable. Además, conocer y disfrutar la diversidad de experiencias que ofrece Honduras. Fortalecer la economía local y convertir el Feriado Morazánico en una oportunidad para “Salí, un quédate en Honduras” representa así una invitación a redescubrir el país. Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) detalló que los hoteles, centros de diversión están listos en los diferentes destinos del país. “Este feriado morazánico es para disfrutarlo en familia y no hay excusa para que no disfruten de los lugares de diversión” destacó Pineda. El hondureño que compró para ir al extranjero tiene tiempo para cancelar y el que no se ha decidido, que lo haga pronto”, aseguró el presidente de Canaturh. Manuel Antonio Hernández, presidente de Fedecámaras, dijo: nuestro país tiene lugares extraordinarios y sobre todo algo mejor que es su gente, la hospitalidad, y los invitamos a visitar los lugares coloniales y disfrutar de nuestra gastronomía”. “Cuando realizamos turismo en Honduras, contribuimos a mejorar la economía de las familias; hagamos patria, consumamos lo nuestro, Honduras nos espera”, detalló Hernández. Luis René Suazo, viceministro de Copeco, recordó que en la Semana Morazánica se van a registrar lluvias en algunas regiones del país, y en la zona norte es donde no habrá lluvias. “Se contará con toda la logística para dar seguridad y lo más importante es que en todos los destinos turísticos se va a tener seguridad y apoyo en los diferentes ejes carreteros, pero la prevención es una responsabilidad compartida y pedirle a la población que revise sus vehículos para evitar accidentes”, detalló Suazo.

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