Distribuidora Istmania y Licorera Los Ángeles anuncian planes de inversión en Honduras

En la reunión, los empresarios expresaron su confianza en el país y en la gestión del presidente Asfura. Ambas empresas cuentan con 340 colaboradores en sus operaciones de producción y distribución.

Tegucigalpa . El presidente de la República, Nasry Asfura , sostuvo en las últimas horas una reunión en Casa Presidencial con representantes de la Distribuidora Istmania y de Licorera Los Ángeles, con el propósito de promover oportunidades de inversión que fortalezcan la producción y generen empleo en Honduras.

Como parte de su expansión en Honduras, inauguraron recientemente una planta de bebidas carbonatadas con una inversión de 10 millones de dólares, que amplía su capacidad productiva.

Además, contemplan una inversión de corto plazo de 2.5 millones de dólares para nueve proyectos de infraestructura, calidad y producción.

Entre esos proyectos figuran: una planta de tratamiento de aguas residuales, mejoras en el sistema eléctrico, nuevas líneas de producción y una bodega de almacenamiento.

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Asimismo, evalúan proyectos a mediano plazo por un monto estimado de 11.3 millones de dólares que incluyen la ampliación de su generación de energía solar y una nueva planta de agua y jugos, con inicio previsto para el período 2027-2028.

En la reunión participaron Eduardo Girón, presidente de Distribuidora Istmania y Licorera Los Ángeles, y Juan Antonio Busto, director, representantes de Guatemala; además de Adolfo McGregor, vicepresidente, y los directores Mario Suazo y Narciso Lacayo, representantes de Nicaragua.

También asistieron Manuel Munguía, gerente general de ambas empresas, y John Padgett, gerente de Relaciones Corporativas.