Muere comunicador social tras sufrir accidente de tránsito en Toyos

De acuerdo con la información preliminar, López Martínez se conducía en una motocicleta cuando sufrió una colisión con un vehículo tipo turismo.

El Progreso, Yoro. El comunicador social Darlin Isaías López Martínez, de 34 años, falleció la noche del miércoles en el Hospital de El Progreso, Yoro, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Toyos.

El accidente ocurrió en la carretera que comunica El Progreso con Tela, específicamente en el sector de la aldea Toyos.

Tras el percance, el comunicador fue auxiliado inicialmente por elementos de la Policía Nacional que se encontraban en la zona.

Posteriormente, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron su traslado de emergencia hasta el Hospital de El Progreso, donde recibió atención médica.

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Pese a los esfuerzos realizados por los médicos para salvarle la vida, horas después se confirmó el fallecimiento de López Martínez debido a la gravedad de las heridas.

Darlin Isaías López Martínez era originario de Mezapa, Atlántida, y era conocido en esa zona por su trabajo como comunicador social.

El ahora fallecido desarrollaba su labor informativa a través de la página Mezapa TV, mediante la cual compartía información de interés para los habitantes de la comunidad.

Además de su trabajo en los medios de comunicación, López Martínez se dedicaba al oficio de la barbería.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión aún no han sido establecidas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.