  1. Inicio
  2. · Mundo

Elecciones en Venezuela: esto dijo Donald Trump

Estas declaraciones llegan después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 07:02 -
  • Agencia EFE
Elecciones en Venezuela: esto dijo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es “demasiado pronto” para hacerlo.

“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves. Trump explicó que “hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones”.

Sin embargo, insistió en que “ahora mismo es un tema muy delicado, creo que es demasiado pronto”. Estas declaraciones llegan después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre.

Era la primera vez que ambos se veían tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero. Días después de la cita en Nueva York, Trump reconoció que había hablado con ella sobre elecciones, aunque no dio más detalles.

En la entrevista con Times, el presidente de EE.UU. reconoció la buena relación con el gobierno de Rodríguez: “trabajamos bien juntos” y destacó la cooperación en materia petrolera: “Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo.

“Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales”. Trump afirmó que “estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todas ellas”. EFE

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias