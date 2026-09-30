Flydubai suspende vuelos a Israel tras intento de estrellar el avión por copiloto

El Cairo, Egipto. La aerolínea de bajo coste emiratí Flydubai anunció este miércoles que suspende temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel tras el “altercado” entre el piloto y copiloto que obligó a que una aeronave de la compañía aterrizase de emergencia en Arabia Saudí, un incidente que el Gobierno israelí ha calificado de “atentado”. “Tras el incidente ocurrido el 30 de septiembre con el vuelo FZ 1073, y en coordinación con las autoridades competentes, los vuelos de Flydubai con origen y destino en Israel quedarán suspendidos mientras continúa la investigación”, afirmó la aerolínea con sede en Dubái. Aseguró que esta suspensión temporal “permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente”.

La empresa se mostró comprometida “con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red”. “Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información”, concluye la nota. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En un anterior comunicado, la aerolínea confirmó que se produjo “un altercado en la cabina de mando” de un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí, mientras que pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente. Indicó también que tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en Arabia Saudí. La Embajada de la India en Riad confirmó que el piloto indio, identificado como Smit Machchhar, se encuentra “estable”. Hasta ahora se desconoce el destino y el estado del copiloto, quien aparentemente habría comenzado el altercado que se produjo en la cabina de la aeronave.

Piloto del vuelo intentó estrellar el avión