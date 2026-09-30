Arabia Saudí inicia investigación sobre el incidente en avión de Flydubai rumbo a Israel

El Cairo. El Centro Nacional de Seguridad de Transporte saudí aseguró este miércoles que ha comenzado la investigación para esclarecer el incidente ocurrido hoy en un vuelo de Flydubai, que hacía la ruta Dubái-Tel Aviv, y que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en Arabia Saudí, lo que el Gobierno israelí ha calificado de "intento de atentado".

"Un equipo de investigación de seguridad ya ha iniciado sus labores. El Centro trabaja en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente, verificar los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación y recopilar la información y las pruebas pertinentes", dijo el organismo en un escueto comunicado en su cuenta oficial de X.

El viaje hacia Tel Aviv, en el centro de Israel, se interrumpió esta mañana cuando, según apuntó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.