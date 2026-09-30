¿Christa Pike se comparó con Lindsay Clancy?

Tennessee, Estados Unidos. Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, comparó su caso con el de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos, y afirmó que la percepción sobre los problemas de salud mental de las mujeres ha cambiado desde que fue juzgada. Según informó The Times, los abogados de Pike la entrevistaron en persona en nombre del periódico el 24 de septiembre, en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville. Durante el encuentro, Pike describió su vínculo con el caso de Lindsay Clancy con estas palabras: "Siento afinidad con Lindsay. Ambas somos mujeres que nos metimos en problemas por cuestiones exclusivamente femeninas".

Luego Christa remarcó una diferencia: "Sin embargo, hay algo que cambió: la conciencia sobre los problemas de las mujeres es muy distinta a la de cuando fui juzgada". Pike también dijo en esa conversación que los avances científicos sobre el desarrollo cerebral podrían influir en la manera en que un jurado evaluaría actualmente su caso, una cuestión que sus abogados han planteado en sus esfuerzos por revisar la condena a muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sobre el proceso judicial de Clancy, Pike afirmó que le alegra que se haya declarado nulo el juicio y que ella esté recibiendo ayuda. "Hay muchas mujeres que no reciben la ayuda que necesitan: yo y otras", declaró al periódico, en referencia a Clancy, quien permanece internada en un centro psiquiátrico.

La defensa de Christa Pike alega que sufrió abusos durante su infancia