¿Christa Pike se comparó con Lindsay Clancy?

Tennessee, Estados Unidos. Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, comparó su caso con el de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos, y afirmó que la percepción sobre los problemas de salud mental de las mujeres ha cambiado desde que fue juzgada.
Según informó The Times, los abogados de Pike la entrevistaron en persona en nombre del periódico el 24 de septiembre, en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville.
Durante el encuentro, Pike describió su vínculo con el caso de Lindsay Clancy con estas palabras: "Siento afinidad con Lindsay. Ambas somos mujeres que nos metimos en problemas por cuestiones exclusivamente femeninas".
Luego Christa remarcó una diferencia: "Sin embargo, hay algo que cambió: la conciencia sobre los problemas de las mujeres es muy distinta a la de cuando fui juzgada".
Pike también dijo en esa conversación que los avances científicos sobre el desarrollo cerebral podrían influir en la manera en que un jurado evaluaría actualmente su caso, una cuestión que sus abogados han planteado en sus esfuerzos por revisar la condena a muerte.
Sobre el proceso judicial de Clancy, Pike afirmó que le alegra que se haya declarado nulo el juicio y que ella esté recibiendo ayuda. "Hay muchas mujeres que no reciben la ayuda que necesitan: yo y otras", declaró al periódico, en referencia a Clancy, quien permanece internada en un centro psiquiátrico.
La defensa de Christa Pike alega que sufrió abusos durante su infancia
Los abogados de Pike sostienen que, cuando cometió el crimen por el que fue condenada a muerte, su desarrollo cerebral y los traumas que había sufrido afectaron su capacidad para tomar decisiones.
La defensa argumenta que su "cerebro inmaduro y traumatizado la hacía excepcionalmente vulnerable a los impulsos y a tomar decisiones extremadamente desacertadas".
Los abogados también alegan que Pike sufrió abusos, abandono y negligencia durante su infancia, además de problemas de salud mental que no habían sido diagnosticados. Según su equipo legal, estos antecedentes no fueron presentados durante el juicio original.
Como parte de sus esfuerzos para conseguir que se le conmute la pena de muerte por cadena perpetua, los abogados presentaron una petición de clemencia de 226 páginas. En ella exponen los antecedentes de abuso sexual infantil y las circunstancias personales que, a su juicio, deben tenerse en cuenta al revisar su condena.
La ejecución de Pike estaba prevista para este 30 de septiembre. De haberse llevado a cabo, habría sido la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de 200 años, según registros históricos. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución aproximadamente una hora antes de la hora programada.