Christa Pike, condenada a muerte: la primera mujer que EE UU ejecutará en más de 100 años

Tennessee, Estados Unidos

Pike, quien actualmente tiene 49 años, fue hallada culpable por el brutal asesinato de su compañera Colleen Slemmer, ocurrido cuando ambas tenían 18 años y estudiaban en un programa de formación técnica en la Universidad de Tennessee.

Christa Gail Pike , condenada por asesinato en 1995, tiene una fecha definitiva para su ejecución: el 30 de septiembre de 2026. Así lo determinó esta semana la Corte Suprema de Tennessee, que también fijó las fechas para otros tres reos. Al concretarse, Pike sería la primera mujer ejecutada en ese estado en más de dos siglos.

El crimen fue cometido junto a un cómplice en una zona aislada del campus agrícola. Slemmer fue apuñalada, golpeada y mutilada antes de morir.

Desde entonces, Pike ha pasado tres décadas en el corredor de la muerte. Su defensa ha intentado sin éxito que su sentencia sea conmutada, argumentando que al momento del crimen era legalmente adulta, pero emocional y mentalmente vulnerable.



Alegan que sufrió abusos físicos y sexuales durante la infancia y que, posteriormente, fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

En una carta publicada por el diario The Tennessean, Pike expresó remordimiento y asumió plena responsabilidad por lo ocurrido. “Fue el peor error de mi vida... Yo era una joven con serios problemas mentales. Me tomó años comprender el daño que causé”, escribió. También dijo sentirse enferma al pensar en el sufrimiento que provocó a la familia de la víctima.

Su ejecución la convertirá en la mujer número 19 en ser ejecutada en Estados Unidos desde que el país reanudó la pena de muerte en 1976.