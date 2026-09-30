Gobierno oficializa las fechas del feriado por la Semana Morazánica 2026

Tegucigalpa. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización oficializó las fechas correspondientes al asueto de la Semana Morazánica 2026 para todos los empleados de la administración pública, la cual abarcará toda la primera semana de octubre.

A través de un comunicado firmado por la secretaria de Estado por Ley, Sulmy Ortéz Maldonado, la entidad recordó que el Decreto Legislativo No. 78-2015 del 18 de agosto de 2015 traslada las festividades cívicas del 3, 12 y 21 de octubre “bajo la denominación de “Semana Morazánica”, (...) a partir del primer miércoles del mes de octubre, de cada año”.

En ese contexto, la institución gubernamental confirmó que “se concederá dicho asueto a los empleados de la Administración Pública en su conjunto, la semana que comprende del lunes 05 al viernes 09 de octubre de 2026”.

No obstante, las autoridades precisaron un detalle importante para los burócratas en relación con el inicio del periodo de descanso, “haciendo la aclaración de que los días 05 y 06 de octubre corren a cuenta de vacaciones”.

Asimismo, el documento establece excepciones operativas para garantizar la seguridad y los servicios esenciales en el país, dejando exentas a “las instituciones que por mandato brindan asistencia a emergencias o labores de prevención en estas fechas”.

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Entre estas entidades indispensables destacan “las instituciones e instancias que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)”, así como las dependencias operativas que cada titular considere cruciales para mantener la atención a la población durante el feriado nacional.