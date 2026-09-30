Corte otorga permiso para salir del país a Nelson Márquez, viceministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras. La Corte de Apelaciones designada autorizó temporalmente al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos de Copeco, Nelson Márquez, a salir de Honduras para cumplir con compromisos laborales en el extranjero. La decisión fue adoptada el martes durante una audiencia de revisión de medidas, en la que el órgano jurisdiccional aceptó de manera parcial la solicitud presentada por la defensa del funcionario.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que la medida de prohibición de salida del país quedará suspendida de forma temporal para permitir que Márquez realice el viaje de trabajo. “Se le ha dado un espacio de tiempo prudencial para salir del territorio nacional”, señaló Silva al referirse a la resolución emitida por la Corte de Apelaciones.

De acuerdo con la decisión judicial, la autorización tendrá vigencia del 18 al 25 de octubre, período durante el cual Márquez podrá permanecer fuera del territorio hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez concluido ese plazo, la prohibición de salida del país se reactivará de manera automática, por lo que el funcionario deberá regresar a Honduras al finalizar su compromiso laboral.

El proceso judicial que enfrenta Márquez