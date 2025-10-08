¿Quién es Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee?

Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Tennessee el 30 de septiembre de 2026, tuvo una infancia complicada, ya que se vio obligada a vivir sin la compañía de sus padres y a convivir con su abuela quien era una mujer alcohólica.¿Cuál fue el crimen que cometió y la convirtió en la mujer más joven condenada a muerte en los Estados Unidos?