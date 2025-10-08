¿Quién es Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee?

Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Tennessee el 30 de septiembre de 2026, tuvo una infancia complicada, ya que se vio obligada a vivir sin la compañía de sus padres y a convivir con su abuela quien era una mujer alcohólica.¿Cuál fue el crimen que cometió y la convirtió en la mujer más joven condenada a muerte en los Estados Unidos?
Cuando la única persona que estaba cerca de Christa falleció, o sea su abuela, ella tuvo que pasar por hogares conflictivos y atravesar diversas relaciones familiares difíciles.
Pike mostró conductas problemáticas desde muy chica, a la edad de 9 años ya se dedicaba a cultivar marihuana y a los 14 abandonó la convivencia familiar para habitar junto a su novio.
La mujer, que nació en Carolina del Norte, Estados Unidos en el año 1976, también fue víctima de abusos sexuales y físicos; además, según argumentan sus abogados, padecía de trastornos bipolares y estrés postraumático.
Según sus defensores, es probable que todos estos antecedentes hayan sido los que la llevaron a convertirse en la única mujer sentenciada a muerte en Tennessee, Estados Unidos.
El hecho por el que Pike enfrenta esta condena se registró el 12 de enero de 1995 en la Universidad Tennessee en Knoxville. Según el relato, ella no solo asesinó a su víctima Colleen Slemmer, sino que también la torturó antes de cometer el hecho.
Según Infobae, Christa actuó en compañía de su novio Tadaryl Shipp y su compañera Shadolla Peterson, quienes atrajeron a su víctima a una zona boscosa mediante engaños para fumar marihuana.
La motivación principal para que los tres jóvenes cometieran este asesinato, fue el convencimiento de Pike de que Slemmer quería seducir a su pareja.
Más de un año después, en marzo de 1996, el proceso judicial dio inicio, debido a que fueron presentadas fuertes y contundentes pruebas: confesión completa, confesión de expertos y prendas de ropa ensangrentadas.
Desde la fecha de su condena, Pike permanece en una celda de máxima seguridad en donde generó un historial penitenciario que incluye un intento de estrangulamiento a una reclusa en 2001.
Este caso generó un impacto mediático en la sociedad estadounidense, inspirando libros y documentales que tratan sobre el tema de la violencia juvenil, salud mental y también la pena capital.
Después de tres años de pausa en el sistema judicial por irregularidades en la administración de la inyección letal, Christa Pike fue condenada por la Corte Suprema de Tennessee para ser ejecutada el 30 de septiembre de 2026 a la edad de 50 años.