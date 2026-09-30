Christa Pike: suspenden su ejecución por inyección letal una hora antes

Nueva York, Estados Unidos- Un tribunal federal de apelaciones suspendió este miércoles la ejecución por inyección letal de Christa Pike, la única mujer actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, aproximadamente una hora antes de la hora prevista para llevarla a cabo. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó una suspensión temporal de la ejecución después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazara el martes la petición de Pike para detenerla, al considerar necesario revisar los argumentos de su defensa. El tribunal federal justificó la suspensión por la necesidad de "analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones planteadas sobre el fondo del caso", según la cadena NBC.

La suspensión del Sexto Circuito no anula la condena de Pike ni supone una conmutación de su pena y permanecerá en vigor hasta nueva orden del tribunal mientras analiza los argumentos de la defensa. Pike, de 50 años, lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de su compañera del programa de capacitación laboral Job Corps Colleen Slemmer, cometido en enero de 1995, cuando tenía 18 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La defensa de Pike centró sus últimos recursos en su historial de abusos físicos y sexuales durante la infancia y en sus trastornos psicológicos, entre ellos el trastorno de estrés postraumático.