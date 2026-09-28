Tennessee ejecutará el miércoles a Christa Pike, primera mujer en 200 años

Estados Unidos. Tennessee tiene previsto ejecutar este miércoles a Christa Pike, quien se convertiría en la primera mujer en recibir la pena capital en ese estado en más de 200 años. Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer -en una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tenesí- con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp, y un amigo, pero es la única que recibió la pena capital como castigo. Shipp, que entonces tenía 17 años y la ley le protegía de la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua.

A Colleen la torturaron y cortaron con un cortador de caja, le tallaron un pentagrama en el pecho y le quitaron un pedazo de la calavera, cuando Pike tenía 18 años "Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón", señaló en una grabación de audio sin editar, compartida por sus abogados al New York Times. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", afirmó al diario. El Times destaca que algunos expertos cuestionan si sería sentenciada de esta manera hoy ya que el abuso que sufrió en su infancia no se presentó durante el juicio, tema que ahora defensores piden a los jueces y jurados que consideren en la sentencia.