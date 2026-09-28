Gobierno Trump niega que EEUU quiera vender armas a China

Washington, Estados Unidos. Gobierno de EE.UU. negó este lunes a EFE que Washington tenga intención de vender armas a Pekín, lo que contradice lo dicho por el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, que aseguró en una entrevista que el presidente Donald Trump ofreció partidas militares a su homólogo, Xi Jinping. "El Gobierno de Estados Unidos no tiene planes de vender armas a China", explicó a EFE un funcionario estadounidense que pidió permanecer anónimo. Las declaraciones parecen poner en duda lo dicho el domingo por Perdue en una entrevista con la cadena Fox News.

"Trump sigue diciendo 'nosotros vendemos armas a otros países del mundo' (...) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas", aseguró el diplomático. El propio Trump dijo no saber nada de las declaraciones al ser preguntado al respecto este mismo lunes por medios en el Despacho Oval. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No he oído hablar de eso", dijo antes de que se le preguntara directamente sobre planes de venta de armamento al país asiático.