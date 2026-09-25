China reactiva con EEUU su "diplomacia de los pandas" durante la visita de Xi

Washington, Estados Unidos. El anuncio del presidente chino, Xi Jinping, de que dos nuevos pandas chinos llegarán próximamente al zoológico de Atlanta reactivó esta semana la llamada "diplomacia de los pandas" con Estados Unidos, un instrumento de poder blando que Pekín ha usado durante décadas como termómetro de sus relaciones bilaterales. Ping Ping y Fu Shuang, los dos ejemplares que China enviará en los próximos días a Atlanta, se incorporan a una tradición iniciada con Estados Unidos en 1972, cuando Pekín entregó a Washington los pandas Ling Ling y Hsing Hsing tras la histórica visita de Richard Nixon a China.

Xi anunció la llegada durante la ceremonia de bienvenida que le ofreció el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde calificó el acuerdo como "una buena noticia" y describió a los pandas como "enviados de amistad entre chinos y estadounidenses". Según la agencia estatal Xinhua, la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre firmó recientemente con el zoológico de Atlanta un acuerdo de cooperación internacional sobre protección del panda gigante, en virtud del cual Ping Ping, un macho, y Fu Shuang, una hembra, iniciarán una estancia de diez años en Estados Unidos. La agencia oficial señaló que la parte estadounidense ha preparado mejoras en las instalaciones para acoger a los animales y que expertos chinos han ofrecido orientación técnica sobre recintos, alimentación, cuidados y estándares sanitarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse