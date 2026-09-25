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Mente Sana cierra su primera semana junto a estudiantes del Hogar San José

Más de 300 niños participaron en dinámicas y conocieron la historia de “Raulito, el parlanchín”, protagonista del primer fascículo de esta tercera edición.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 06:00 -
  • Jacqueline Molina
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Más de 300 estudiantes del centro de educación básica Hogar San José recibieron este jueves con mucha alegría al equipo de Diario LA PRENSA y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

 Foto: Yoseph Amaya
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Cerrando así la primera semana de visitas del proyecto Mente Sana a los centros que forman parte de esta tercera edición.

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La actividad marcó la última parada de “Raulito, el parlanchín”, protagonista del primer fascículo dedicado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

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Con el que los niños y jóvenes aprendieron a identificar algunas conductas asociadas a este trastorno, comprenderlo y reconocer que, con el apoyo adecuado, todo puede mejorar.

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La bienvenida estuvo a cargo de Deissy Miranda, directora del centro, quien expresó su agradecimiento por incluir al Hogar San José en esta iniciativa.

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También destacó la importancia de abrir espacios para hablar sobre salud mental en la escuela.

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Posteriormente, los equipos de LA PRENSA y UTH recorrieron las aulas, donde realizaron dinámicas pensadas para acercar el tema a los estudiantes.

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La jornada continuó con la lectura del fascículo y al finalizar los estudiantes compartieron sus opiniones y reflexiones acerca de lo aprendido.

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El máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, lee el fascículo junto a un grupo de estudiantes.

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Periodistas de Diario LA PRENSA comparten con los niños de sexto grado.

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El fascículo también incluye una sección con la descripción de los síntomas y un test, que no sustituye una consulta profesional, pero puede ser un primer indicador para los padres de familia.

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La próxima semana, el proyecto regresará a los cuatro centros educativos que forman parte de esta tercera edición con una nueva historia y el segundo fascículo dedicado a abordar la depresión.

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