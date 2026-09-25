Mente Sana cierra su primera semana junto a estudiantes del Hogar San José

Más de 300 estudiantes del centro de educación básica Hogar San José recibieron este jueves con mucha alegría al equipo de Diario LA PRENSA y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Cerrando así la primera semana de visitas del proyecto Mente Sana a los centros que forman parte de esta tercera edición.
La actividad marcó la última parada de “Raulito, el parlanchín”, protagonista del primer fascículo dedicado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Con el que los niños y jóvenes aprendieron a identificar algunas conductas asociadas a este trastorno, comprenderlo y reconocer que, con el apoyo adecuado, todo puede mejorar.
La bienvenida estuvo a cargo de Deissy Miranda, directora del centro, quien expresó su agradecimiento por incluir al Hogar San José en esta iniciativa.
También destacó la importancia de abrir espacios para hablar sobre salud mental en la escuela.
Posteriormente, los equipos de LA PRENSA y UTH recorrieron las aulas, donde realizaron dinámicas pensadas para acercar el tema a los estudiantes.
La jornada continuó con la lectura del fascículo y al finalizar los estudiantes compartieron sus opiniones y reflexiones acerca de lo aprendido.
El máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, lee el fascículo junto a un grupo de estudiantes.
Periodistas de Diario LA PRENSA comparten con los niños de sexto grado.
El fascículo también incluye una sección con la descripción de los síntomas y un test, que no sustituye una consulta profesional, pero puede ser un primer indicador para los padres de familia.
La próxima semana, el proyecto regresará a los cuatro centros educativos que forman parte de esta tercera edición con una nueva historia y el segundo fascículo dedicado a abordar la depresión.