  1. Inicio
  2. · Mundo

Hondureño muere soterrado mientras trabajaba en Madrid, España

José Cardona estaba trabajando en una construcción en una de las zonas más exclusivas de Madrid cuando ocurrió la tragedia que sepultó a otros cinco obreros

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 07:49 -
  • Henning García
Hondureño muere soterrado mientras trabajaba en Madrid, España

El hondureño José Cardona es la víctima mortal del incidente en el que quedaron soterrados seis obreros.

Fotografías: cortesía

Madrid, España. Un trabajador hondureño falleció este viernes tras el desplome de un muro en una construcción de una vivienda de Alcobendas, Madrid, España.

Se trata de José Cardona, originario de Olanchito, Yoro. El hombre colaboraba en la reforma de la vivienda, donde estaban haciendo un hueco para meter un transformador. En total, fueron seis trabajadores los que quedaron soterrados tras el desplome. Uno de ellos era primo de Cardona y fue llevado herido a un centro asistencial.

El sueño de los hondureños ahora es español: Más de 20,000 logran residencia por arraigo

Se detalló que el hondureño tenía cuatro años de haber llegado a España y se dedicaba a ese rubro.

Guillermo Gosalvo, jefe de guardia de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, explicó que los trabajadores se encontraban haciendo una zanja y se ha desprendido parte del terreno, así como parte de la estructura que contenía la excavación.

Hondureño en España: “Empecé con 50 euros y ahora gano hasta 90 al día” en construcción

“Nuestra labor se ha centrado en descargar el peso del terreno que se estaba ejerciendo sobre el terreno y proceder rápidamente a rescatar al trabajador”, ha expresado Gosalvo. Tras lograr liberar al hombre, un médico descendió hasta la zanja, donde ha confirmado el fallecimiento de la víctima.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Henning García
Henning García
Periodista

Licenciado en Periodismo por la Unah y maestrante de Periodismo Digital (Universidad La Rioja, España). Desde 2021 redacta para la web de LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias