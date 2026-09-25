Hondureño muere soterrado mientras trabajaba en Madrid, España

Madrid, España. Un trabajador hondureño falleció este viernes tras el desplome de un muro en una construcción de una vivienda de Alcobendas, Madrid, España.

Se trata de José Cardona, originario de Olanchito, Yoro. El hombre colaboraba en la reforma de la vivienda, donde estaban haciendo un hueco para meter un transformador. En total, fueron seis trabajadores los que quedaron soterrados tras el desplome. Uno de ellos era primo de Cardona y fue llevado herido a un centro asistencial.