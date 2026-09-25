Hondureño muere soterrado mientras trabajaba en Madrid, España

Madrid, España. Un trabajador hondureño falleció este viernes tras el desplome de un muro en una construcción de una vivienda de Alcobendas, Madrid, España.
Se trata de José Cardona, originario de Olanchito, Yoro. El hombre colaboraba en la reforma de la vivienda, donde estaban haciendo un hueco para meter un transformador. En total, fueron seis trabajadores los que quedaron soterrados tras el desplome. Uno de ellos era primo de Cardona y fue llevado herido a un centro asistencial.
Se detalló que el hondureño tenía cuatro años de haber llegado a España y se dedicaba a ese rubro.
Guillermo Gosalvo, jefe de guardia de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, explicó que los trabajadores se encontraban haciendo una zanja y se ha desprendido parte del terreno, así como parte de la estructura que contenía la excavación.
“Nuestra labor se ha centrado en descargar el peso del terreno que se estaba ejerciendo sobre el terreno y proceder rápidamente a rescatar al trabajador”, ha expresado Gosalvo. Tras lograr liberar al hombre, un médico descendió hasta la zanja, donde ha confirmado el fallecimiento de la víctima.