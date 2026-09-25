Teherán propone a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades

Teherán, Irán. Irán ha propuesto a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país. Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, dijo en declaraciones a los periodistas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la propuesta refleja fielmente los compromisos establecidos en un memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán en junio, pero que se desmoronó rápidamente, informa este viernes The New York Times.

Afirmó que Irán está listo para comenzar a implementar el plan tan pronto como Washington dé su visto bueno. "Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios, según el cual, si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz se abriría al finalizar el séptimo día y se reanudarían las conversaciones", agregó Araqchí. Precisó que "sería mejor" alcanzar un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propuesta iraní se produjo al mismo tiempo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pronunciaban sus discursos en las Naciones Unidas. Trump amenazó a Irán con la "aniquilación" si no llegaba a un acuerdo, mientras que Pezeshkian dijo a los líderes mundiales que su país no se dejaría intimidar.