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Horóscopo de hoy, 25 de septiembre, predicciones de cada signo zodiacal

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  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 07:05 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 25 de septiembre, predicciones de cada signo zodiacal
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En general, mal momento para negociaciones de todo tipo.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El relajo de alguna reunión de amigos podría depararte la sorpresa de que alguno de ellos declare sus intenciones de pasar a tener una relación sentimental. Sensaciones ambiguas te atraparán durante un tiempo, hasta que decidas qué hacer.
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TAURO (21 abril - 20 mayo).La tentación de la infidelidad te asaltará hoy, y deberás plantearte si realmente el amor sigue presidiendo tu relación de pareja. Si se basa en otras cuestiones, tendrás que hablar con tu media naranja para llegar a acuerdos duraderos.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las estrellas te favorecen en el terreno de las amistades y te verás sorprendido por una nueva persona en tu vida que te aportará nuevos horizontes. Mantén el ánimo optimista pues los problemas que cree tener carecen de importancia.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). La sensación de estar perdiendo el tiempo cada vez que no haces algo productivo puede llegar a atenazarte a la hora de gozar de los pequeños placeres de la vida, de forma que tendrás que ponerte como tarea hasta la lectura del periódico.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Un conflicto externo, que en principio no tiene por qué afectarte, va a tocarte de pleno y va a hacer que anules todas tus actividades previstas para hoy. Te convendrá dejar las cosas muy claras para que no acabe afectando a tu estabilidad familiar.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Evita las discusiones familiares e intenta dialogar más con tu pareja, que se siente molesta por tus alejamientos. En el trabajo tomate las cosas más en serio y acepta el consejo de un compañero.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es probable que hoy encuentres buenas oportunidades para comprar mobiliario, utensilios domésticos o accesorios para el hogar. La mano de obra te costará un poco más conseguirla, pero con un poco de astucia, darás con ella dentro de casa.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy te sentirás especialmente comunicativo, con ganas de relacionarte con los demás. Aprovecha para reunirte con amigos o familiares, tu vida social irá sobre ruedas en estos días. También es buen momento para hacer planes de futuro con tus allegados.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás más espacio para sentirte bien contigo mismo; puede que los asuntos familiares te ha hayan agobiado demasiado en los últimos días, y ahora es el momento en que te busques una escapada a cualquier parte, con la mejor compañía posible.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si tu ámbito profesional está relacionado con las ventas, la coyuntura social o económica te empujará a una mala racha, y tendrás que redefinirte de alguna manea.
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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tienes una necesidad imperante de que llegue el fin de semana para soltarte la melena. No necesitas más que una noche loca y un día relajado, siempre cuidando de que los excesos no acaben por arruinarte los momentos de tranquilidad.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Has superado una etapa muy difícil en el trabajo y ahora llega el momento de relajarte y recoger los frutos. En el amor, tendrás que echarle un poco de imaginación a tu relación sentimental, porque corres el peligro de caer en la rutina.

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