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Agenda para este fin de semana en San Pedro Sula

Tome nota de la variada propuesta de eventos para grandes y chicos. No hay excusa para quedarse en casa.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 07:34 -
  • Daniela Ramos
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Música, baile, literatura y actividades para disfrutar con los más pequeños del hogar, todo esto se llevará a cabo este fin de semana en SPS. Los días más fuertes son el sábado y domingo con una serie de eventos. La agenda inicia el sábado muy tempranito en la Biblioteca del Centro Cultural Sampedrano con una actividad para los más chicos y en la tarde, Town Center prepara un Día de la Familia. Artistas como Óscar Leiva, Gravedad Cero y El Burrito y su Family Band tocarán en la tarde y noche del sábado y domingo. Y la propuesta internacional llega con el trío Los Panchos, que se presentará en UTH el domingo 27 a partir de las 7: 00 pm.
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UN DÍA PARA TODA LA FAMILIA EN TOWN CENTER. Disfruta de una tarde con juegos para toda la familia, premios, estaciones para colorear, pintacaritas, stand de fotos y deliciosos bocadillos. La cita es en Town Center a las 4:00 PM. Actividad completamente gratis.

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UN DÍA DE LECTURA EN EL CCS. El Centro Cultural Sampedrano prepara una actividad para los más pequeños. El evento es este sábado a las 9:00 AM, en la Biblioteca Pública Benjamín Franklin, donde los chicos disfrutarán de la lectura de “Caperucita Roja”.

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DOMINGO UNA TARDE BAILABLE EN LA 105 BRIGADA. Disfrute de un domingo inolvidable con la música en vivo de El Burrito y su Family Band junto a Oscarito Leiva. El show será en la 105 Brigada este domingo 27 de Septiembre a partir de la 1 PM. La entrada tiene un valor de L200.
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GRAVEDAD CERO DARÁ UN TRIBUTO A VILMA PALMA. Este sábado 26 de septiembre, Gravedad Cero llega a La Taberna Stage con un tributo dedicado a una banda leyenda, Vilma Palma. La función inicia a partir de las 9: 00 pm. Escribe al 9966-2644 para reservar tu mesa
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LOS PANCHOS EN SAN PEDRO SULA. El legendario Trío Los Panchos se presentará en Honduras este 26 y 27 de septiembre como parte de su gira internacional “Nostalgia Tour 2026”. En SPS cantarán el 27 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Auditorio de la UTH. Boletos a la venta en el link: www.kuikpei.com.
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