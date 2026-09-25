Agenda para este fin de semana en San Pedro Sula

Música, baile, literatura y actividades para disfrutar con los más pequeños del hogar, todo esto se llevará a cabo este fin de semana en SPS. Los días más fuertes son el sábado y domingo con una serie de eventos. La agenda inicia el sábado muy tempranito en la Biblioteca del Centro Cultural Sampedrano con una actividad para los más chicos y en la tarde, Town Center prepara un Día de la Familia. Artistas como Óscar Leiva, Gravedad Cero y El Burrito y su Family Band tocarán en la tarde y noche del sábado y domingo. Y la propuesta internacional llega con el trío Los Panchos, que se presentará en UTH el domingo 27 a partir de las 7: 00 pm.