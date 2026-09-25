Agenda para este fin de semana en San Pedro Sula

Música, baile, literatura y actividades para disfrutar con los más pequeños del hogar, todo esto se llevará a cabo este fin de semana en SPS. Los días más fuertes son el sábado y domingo con una serie de eventos. La agenda inicia el sábado muy tempranito en la Biblioteca del Centro Cultural Sampedrano con una actividad para los más chicos y en la tarde, Town Center prepara un Día de la Familia. Artistas como Óscar Leiva, Gravedad Cero y El Burrito y su Family Band tocarán en la tarde y noche del sábado y domingo. Y la propuesta internacional llega con el trío Los Panchos, que se presentará en UTH el domingo 27 a partir de las 7: 00 pm.
UN DÍA PARA TODA LA FAMILIA EN TOWN CENTER. Disfruta de una tarde con juegos para toda la familia, premios, estaciones para colorear, pintacaritas, stand de fotos y deliciosos bocadillos. La cita es en Town Center a las 4:00 PM. Actividad completamente gratis.
UN DÍA DE LECTURA EN EL CCS. El Centro Cultural Sampedrano prepara una actividad para los más pequeños. El evento es este sábado a las 9:00 AM, en la Biblioteca Pública Benjamín Franklin, donde los chicos disfrutarán de la lectura de “Caperucita Roja”.
DOMINGO UNA TARDE BAILABLE EN LA 105 BRIGADA. Disfrute de un domingo inolvidable con la música en vivo de El Burrito y su Family Band junto a Oscarito Leiva. El show será en la 105 Brigada este domingo 27 de Septiembre a partir de la 1 PM. La entrada tiene un valor de L200.
GRAVEDAD CERO DARÁ UN TRIBUTO A VILMA PALMA. Este sábado 26 de septiembre, Gravedad Cero llega a La Taberna Stage con un tributo dedicado a una banda leyenda, Vilma Palma. La función inicia a partir de las 9: 00 pm. Escribe al 9966-2644 para reservar tu mesa
LOS PANCHOS EN SAN PEDRO SULA. El legendario Trío Los Panchos se presentará en Honduras este 26 y 27 de septiembre como parte de su gira internacional “Nostalgia Tour 2026”. En SPS cantarán el 27 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Auditorio de la UTH. Boletos a la venta en el link: www.kuikpei.com.